Het was nog nooit zo erg in Brussel: dieprode statistiek baart politie enorme zorgen

In 2022 zijn er in het Brussels Gewest maar liefst 46 schietpartijen geweest. Dat blijkt uit een statistiek van de politie die onze redactie kon inkijken. Wij vernamen dat er nooit meer schietincidenten geweest zijn in de hoofdstad.

De dieprode statistiek van het aantal schietincidenten in Brussel baart de politiemensen op het terrein enorme zorgen. “46 schietincidenten met in totaal 3 doden en 19 gewonden. Dat is niet fraai”, klinkt het bij verontruste lokale en federale politiebronnen. Daarnaast staan er in de lijst ook nog eens drie incidenten met granaten of molotovcocktails, wat het aantal ‘vuurincidenten’ op 49 brengt. Nooit waren er meer. Voor de duidelijkheid: het gaat om schietincidenten tussen ‘burgers’, niet om zaken waar politieagenten bij betrokken zijn.

Drie Brusselse gemeenten staan in dit recordjaar gedeeld op de eerste plaats wat het aantal schietpartijen betreft: Brussel, Molenbeek en Anderlecht, met elk tien. Daarna volgen Sint-Gillis (4), Elsene (3) en Sint-Joost (2). In de andere gemeenten waren er telkens één of geen schietpartijen.

Maffia

“Vijf jaar geleden telden we nog niet eens de helft van het aantal schietpartijen nu”, klinkt het. Oorzaak van het toegenomen schietgeweld is de hoge vlucht die de drugshandel neemt, niet alleen in Antwerpen, maar dus ook in de hoofdstad. “Hier heeft de Albanese maffia de macht in handen. En onder hen opereren veelal Noord-Afrikaanse loopjongens.”

Daarnaast is er de afgelopen jaren ook een nieuwkomer: de maffia van Marseille. “Een heel gewelddadige groep die in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht de baas is en wil uitbreiden naar andere moeilijke wijken. Tot hiertoe zijn de schietpartijen nog veelal afrekeningen ‘tussen subgroepen’ en is er geen sprake van een grote maffiaoorlog tussen de twee hoofdclans. Maar het staat in de sterren geschreven dat het ooit fout zal lopen tussen die twee groepen.”

Te veel geld

“Het record zal inderdaad maar één jaar standhouden, neem dat van ons aan, want het geweld neemt hand over hand toe”, klinkt het nog. Dat blijkt nu al uit de cijfers, want eerder werd al gemeld dat er dit jaar in de Brusselse regio al zeven dodelijke slachtoffers en meer dan zeventig gewonden gevallen zijn in zaken gerelateerd aan drugsgeweld.

“Drugshandel is gevaarlijk en dodelijk, omdat er gewoon te veel geld in omgaat. Als je weet dat een kind van twaalf – de laagste schakel in de bendeketens – al vijftig euro per dag verdient om de wijk wat in het oog te houden en om te signaleren als de politiepatrouille passeert, dan weet je dat er veel geld in omgaat. En hoe meer geld er te verdienen valt, hoe meer risico’s de bendeleden bereid zijn te nemen en hoe minder ze ertegen opzien om rivalen uit de weg te ruimen. Bovendien, tegenwoordig heb je voor een paar honderd euro al een pistool op de zwarte markt. De clandestiene wapenhandel is ook enorm toegenomen de laatste tijd. Wapens zijn overal.”

We vroegen zowel de burgemeesters van de drie ‘topgemeenten’, het parket als de federale politie om een reactie. Maar de enige die de moeite nam om te antwoorden, was de burgemeester van Brussel, die verwees naar zijn politiezone. Daar konden ze gisteren echter ook geen reactie geven.