Belgische man (32) tijdens vakantie vermoord in Turkije, in brand gestoken lichaam veroorzaakt bosbrand

Een 32-jarige Belg is in Turkije vermoord. Zijn lichaam werd daarna in brand gestoken, wat een bosbrand in de provincie Mugla veroorzaakte. Dat melden Turkse media.

De bosbrand in de regio brak op 23 juni rond 15.30 uur uit in een bos in de buurt van de Turkse badplaats Marmaris. Toen honderden brandweermannen onder meer met helikopters en blusvliegtuigen ter plaatse kwamen, vonden ze tussen de vele vlammen in een vernield gebied van 5 hectare het verkoolde lichaam van de 32-jarige Belg K.M. Die blijkt na een autopsie al gewurgd te zijn geweest voor de brand uitbrak, het voorwerp waarmee dat gebeurde zat nog rond zijn nek. De dader of daders hadden zijn levenloze lichaam in het bos achtergelaten en in brand gestoken, waardoor de bosbrand ontstond.

Er is een onderzoek gestart en een verdachte werd al opgepakt op verdenking van vrijwillige doodslag en vrijwillig veroorzaken van een bosbrand. Het zou gaan om een man die al wat op zijn kerfstok heeft en al meermaals veroordeeld werd wegens onder meer diefstal, bedreigingen en seksueel misbruik. Hij is intussen weer vrij, bij gebrek aan bewijs. Camerabeelden worden nu geanalyseerd in de hoop hem toch aan de feiten te kunnen linken.

De 32-jarige Belg was volgens Turkse media op vakantie in Marmaris.