Tiener aan boord van Titan wilde Rubiks-record verbreken, zijn vader zou dat filmen

De 19-jarige Suleman Dawood, een van de vijf inzittenden die een duiktocht naar het wrak van de Titanic niet overleefde, had een Rubiks kubus bij zich en was van plan het wereldrecord te verbreken. Dat vertelt zijn moeder aan BBC.

De vader van Dawood, Shahzada, had een camera meegenomen in de duikboot om het moment vast te leggen waarop zijn tienerzoon het record zou verbreken. Moeder Christine Dawood en haar dochter waren aan boord van Polar Prince, het schip dat in steun van de Titan mee voer. En toen viel de communicatie plots uit. “Ik begreep niet meteen wat dat betekende”, zegt zij bij BBC. “Maar vanaf dan ging het alleen maar bergaf.”

Eindelijk zou zij alleen met haar man naar het wrak duiken, maar door de Covid-pandemie werd die trip geannuleerd. “En dan heb ik Suleman de kans gegeven om het te doen, omdat hij zo graag wilde.” Haar zoon was verslingerd aan zijn Rubiks kubus, die hij in 12 seconden kon oplossen en overal met zich meenam. En dus ook in de duikboot, waar zijn vader op camera zou vastleggen hoe hij het wereldrecord zou breken. “Hij zei: ik ga de Rubiks kubus op een diepte van 3.700 meter oplossen.”

Hoop gehouden

Vlak voor iedereen aan boord ging, had mevrouw Dawood haar zoon en man nog geknuffeld en grapjes gemaakt, vertelt ze. “Ik was heel blij voor hen, ze wilden dat al zo lang doen.” Over haar echtgenoot had ze niets slechts te zeggen. “Hij was zo benieuwd naar de wereld om hem heen. Het vermogen om kinderlijk enthousiast te zijn, heeft hij altijd gehouden.”

Het draaide helaas verschrikkelijk uit voor de twee en de drie andere inzittenden, waaronder de CEO van OceanGate, het bedrijf dat de expedities naar het wrak organiseert. Dat het slecht zou aflopen, had ze zelf naar eigen zeggen na 96 uur door. “Toen heb ik mijn familie een bericht gestuurd: ik bereid me voor op het ergste. Toen heb ik alle hoop verloren.” Haar dochter hield langer vol. “Die gaf de hoop pas op toen ze die brokstukken gevonden hadden.”

Nu is het aan haar en haar dochter om de Rubiks kunnen op te lossen ter ere van hun zoon/broer, zei de vrouw nog. “En ik ga ook het werk van mijn man verderzetten. Hij was met zoveel bezig en hielp zoveel mensen. Ik mis hen allebei enorm.”