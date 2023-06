‘Blokken’ gaat op zoek naar superspeler van het seizoen

Twee vrouwen en vier mannen nemen het in die finale week op tegen elkaar in de ‘play-offs’. Britt staat momenteel aan de leiding met de meest gewonnen afleveringen, gevolgd door Yasmine, Tybo, Jasper, Kosti en Arno. Vrijdag is het de superfinale, en moet duidelijk worden wie de beste speler is van het seizoen.

Daarna trekt quizmaster Ben Crabbé tijdens de zomervakantie er zelf even de stekker uit. Toch hoeven de kijkers niet door juli en augustus zonder dagelijkse quiz. Vanaf maandag 3 juli is Fien Germijns terug met Switch om 20.10 uur, het uur waar nog tot en met vrijdag Thuis zit.