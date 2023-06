Sky ECC: onderzoeken tegen 3.265 verdachten en 853 veroordelingen

Het arrondissement Antwerpen is koploper met 1.878 verdachten en 352 dossiers. In totaal is ook voor 140 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen. Dat maakt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) maandag bekend op de internationale dag tegen drugsmisbruik en drugshandel.

Dankzij de kraak van een miljard versleutelde berichten van het criminele communicatienetwerk Sky ECC konden onderzoekers voor het eerst criminele netwerken en alle vertakkingen in beeld brengen, van de straatdealers, granaatgooiers en uithalers tot de drugsbaronnen aan de top. Elke laag van de criminele netwerken kwam in beeld.

Een stand van zaken in maart 2023 leerde dat er toen 488 veroordelingen waren als gevolg van de kraak van Sky ECC en tegen 2.961 personen dossiers lopen. “De laatste maanden zijn bijna 400 personen veroordeeld voor hun betrokkenheid, wat het totaal op 853 veroordelingen in eerste aanleg brengt. We zien dat de veroordelingen in het dossier Sky ECC op kruissnelheid komen”, zegt de FOD Justitie.

Processen in beroep na de zomer

Gezien de “strenge bestraffingen” gingen honderden personen in beroep. “Het merendeel van de processen voor het hof van beroep moet nog plaatsvinden en wordt na de zomer ingeleid”, geeft Justitie nog mee.

“Met de kraak van het Sky ECC netwerk hebben we de georganiseerde misdaad een zware klap toegebracht. De aanval die we toen hebben ingezet, blijven Justitie en politie ten volle verder voeren. De veroordelingen komen nu op kruissnelheid met de voorbije maanden gemiddeld vier veroordelingen van drugscriminelen in Sky ECC dossiers per dag. Het is een werk van lange adem om de georganiseerde misdaad in ons land klein te krijgen, maar het is duidelijk dat Justitie haar tanden erin heeft gezet en niet meer loslaat”, stelt minister van Justitie Vincent van Quickenborne.