Thierry Neuville gediskwalificeerd uit Safari Rally na verboden verkenningen

Thierry Neuville (Hyundai) is gediskwalificeerd uit de Safari Rally in Kenia, voor verboden verkenningen van het parcours. Dat heeft de organisatie zondagavond laten weten.

“Een onbevoegd persoon werd, na de verkenning, gezien terwijl hij reed op wegen die gebruikt zouden worden voor de rally, op twee plaatsen en op twee verschillende dagen”, staat in een rapport van de wedstrijdleiding.

De rallyrijder heeft toegegeven “deze persoon gevraagd te hebben om specifieke probleemgebieden te identificeren”, aldus nog het communiqué.

Archiefbeeld: Thierry Neuville. — © Hyundai Motorsport GmbH / Austral

Op vrijdag had Neuville moeten opgeven vanwege een beschadigde ophanging, maar hij won zondag de Power stage, en de vijf bonuspunten die daarmee gepaard gaan. Neuville was aanvankelijk achtste geëindigd in Kenia.

Na deze diskwalificatie in Kenia, de zevende manche van het wereldkampioenschap, belandt Neuville op de vijfde plaats in het WK-klassement, met 93 punten. Leider Kalle Rovanperä heeft er 140, Elfyn Evans 99, Sébastien Ogier 98 en Ott Tänak 98.