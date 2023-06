Rechterhand van Nederlands meest gezochte crimineel ‘Bolle Jos’ opgepakt in Turkije

De Turkse politie verhoogde de druk op de entourage van de most wanted drugscrimineel Jos ‘Bolle Jos’ Leijdekkers al een tijd. Twee weken geleden werd een grote actie opgezet tegen mensen die tot zijn organisatie gerekend worden. De Amsterdamse krant Het Parool meldt zondagavond dat ondertussen ook de 29-jarige Rotterdammer Isaac ‘Bom’ B. opgepakt werd in Turkije, dat nieuws wordt door verschillende bronnen aan onze redactie bevestigd.

B. wordt gezien als de rechterhand van Bolle Jos en staat hoog op de verlanglijst van justitie in Nederland. Een half jaar geleden werd hij in Amsterdam tot twaalf jaar cel veroordeeld als leider van een organisatie die cocaïne invoerde en geld witwaste. Die bende zou achter het megatransport van 4.200 kilogram cocaïne gezeten hebben dat in april 2020 in Antwerpen onderschept werd.

Volgens De Telegraaf wordt B. ook genoemd als opdrachtgever van liquidaties en een groot aantal beschietingen van en explosies bij panden in 2022 in Rotterdam. Isaac ‘Bom’ wordt ook in ons land gezocht in verschillende dossiers. In februari van dit jaar werd hij in Antwerpen veroordeeld tot zes jaar cel als leider van een organisatie die onder meer achter de aanslag tegen The Pasta House op de Turnhoutsebaan in Deurne zat. De rechters in Antwerpen bevolen toen ook zijn onmiddellijke aanhouding, aangezien B. niet naar de rechtszaak kwam. Ook in het dossier waarin een Antwerpse brandwacht op een van de fruitkaaien zwaar toegetakeld werd door een groep uithalers, wordt B. vervolgd.

Bolle Jos zelf is voorlopig nog spoorloos, hij geldt al geruime tijd als de meest gezochte crimineel in Nederland. Voor de gouden tip die naar zijn arrestatie leidt heeft Nederland een beloning van 200.000 euro beloofd.