Vier doden bij zwemongelukken in Duitsland

Zwemmen in rivieren is niet zonder risico — © fvv

Het zomerweer heeft een zware tol geëist in Duitsland. Vier mensen hebben dit weekend de dood gevonden toen ze meren of rivieren opzochten voor verkoeling.

In Bakum, in Nedersaksen, overleed een 52-jarige man in vroegere grindgroeve. Zijn partner, een 60-jarige vrouw, werd drijvend in het water aangetroffen en kon nog gereanimeerd worden. Het koppel had, zo blijkt, borden genegeerd die aangaven dat zwemmen er verboden was.

Een 32-jarige man overleed tijdens een zwempartij in het Dortmund-Eemskanaal, in Noordrijn-Westfalen. Nog in diezelfde deelstaat was een 86-jarige man afkoeling gaan zoeken in een grindgroeve. De politie kon zijn lichaam met een drone terugvinden.

Nabij de grens met Nederland, in Kerken (ook Noordrijn-Westfalen), overleed een 73-jarige vrouw in een meer.

En in Düsseldorf, tot slot, werden drie jonge mannen meegesleurd in de Rijn. Een 22-jarige uit die groep kon nog niet teruggevonden worden.