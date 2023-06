Fred Wright pakt Brits wielertitel, maar dan komt de realiteit hard binnen: “Wat wil je dat ik zeg? Gino is dood...”

Fred Wright mag het komende jaar rondrijden in de Britse kampioenentrui. De renner van Bahrain Victorious was zondag de sterkste, voor James Knox en Stephen Williams.

Meteen na de finish kon de 24-jarige Wright het aanvankelijk niet geloven. Hij grossierde de voorbije jaren in ereplaatsen, waaronder in de Tour en de Vuelta. Nu was het dus wél raak voor Wright, die we komende maand opnieuw aan het werk zullen zien in de Ronde van Frankrijk.

Wright stak bij het overschrijden van de streep zijn vingers de lucht in. Zijn ploegmakker Gino Mäder overleed onlangs na een val in de Ronde van Zwitserland. Dat besef sijpelde na de finish binnen, waardoor de Brit in tranen uitbarstte.

Ook tijdens het interview in zijn nieuwe trui kreeg Wright het lastig. Hij kreeg op het einde ook de vraag of hij nog iets kwijt wilde over de betreurde Zwitser. “Wat wil je dat ik zeg? Hij is dood...”, reageerde hij een beetje verbouwereerd.