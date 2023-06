Bart Aernouts eindigt als tweede in Ironman van Nice

Bar Aernouts heeft zondag na afloop van de Ironman in het Zuid-Franse Nice het op een na hoogste schavot mogen bestijgen. De 39-jarige Aernouts moest enkel de Fransman Clémént Mignon voor zich dulden. Daarmee boekte hij zijn ticket voor de Ironman-finale, die dit jaar verplaatst werd van Hawaii naar wederom Nice en doorgaat op 10 september.

Aernouts deed 8u24:12 over 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,2 km lopen. Mignon deed 6:32 beter (8u17:40). De Duitser Jonas Hoffman maakte het podium vol in een tijd van 8u25:25.

Pieter Heemeryck, die zich eerder al wist te kwalificeren voor de finale in Nice na zijn tweede plaats op EK Ironman in het Duitse Hamburg begin juni, zag zich zondag genoodzaakt de strijd te staken op de fiets na 150 km tijdens de Roth Challenge, een Ironman nabij Nürnberg.

Zowel de Zwitserse Daniela Ryf (8u08:21) als de Deen Magnus Ditlev (7u24:40) scherpte er de wereldrecords op de afstand aan. Voor Ditlev betrof het evenwel een officieus wereldrecord, aangezien het officiële record enigszins onlogisch in handen blijft van de Noor Kristian Blummenfelt (7u21:12), die zijn knaltijd neerzette in de Ironman van het Mexicaanse Cozumel in 2021.