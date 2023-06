Belgian Cat én MVP Emma Meesseman glundert na Europese titel: “Ik blijf naar de score kijken om zeker te zijn”

Ook Julie Allemand en Julie Vanloo staan bij de vijf speelsters in de Ploeg van het Toernooi. Kyara Linskens, zondag goed voor 18 punten en 15 rebounds, werd verkozen tot beste speelster in de finale. De overige twee plaatsen in het team van het toernooi gingen naar de Spaanse Alba Torrens en de Française Sandrine Gruda.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor de dertigjarige Meesseman is het een nieuwe onderscheiding in een al bijzonder rijkgevulde carrière. De voorbije week werd ze de eerste speelster ooit op een EK die een triple-double (15 punten, 13 rebounds en 10 assists in de kwartfinale tegen Servië) liet noteren. Eerder dit jaar werd ze al verkozen tot MVP in de Euroleague.

“Het is ongelooflijk”, glunderde Meesseman na de finale. “Ik blijf naar de score kijken om zeker te zijn… we zijn kampioen. Het is een zotte match geweest, vol emotie, soms hopeloosheid. Op het juiste moment doen we het dan toch weer, samen als ploeg, zo sterk. Het is onbeschrijflijk. De eerste helft? Ik weet niet wat er gebeurde. Het zat in ons, het vuur, maar het kwam er gewoon niet uit. We speelden veel te traag, we speelden absoluut ons spel niet. Daar kwam die hopeloosheid vandaan, van: Wat kunnen we doen om elkaar zover te krijgen zodat die energie daar is? Maar het is een groot moment, of je dat dan wil of niet die stress is er toch. En toch hebben we het samen gedaan, op het juiste moment. Dan telt die eerste helft niet meer.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Spanje stond nagenoeg aan ganse match voor, tot Meesseman met nog iets meer dan vier minuten op de klok een driepunter scoorde.

“Het geloof is nooit weggeweest, het moest er gewoon uitkomen. Spanje was totaal niet sterk, dus ik wist: we kunnen ze zeker aan. Het was kwestie van: hoe krijgen we elkaar zover om door die muur te gaan? Ik weet niet hoe dat uiteindelijk gelukt is, maar we zijn kampioen dus we hebben het verdiend. Ik heb zelf alles gegeven, ik heb niks meer in mij. De vorige match was al zwaar en nu moest het, minder dan 24 uur later, nog eens gebeuren. Dit is voor het team, de supporters. Voor momenten als deze speel je, het zou dan jammer zijn als er nog iets in de tank zit. We hebben geschiedenis geschreven, weeral met deze ploeg. Dat is de mooiste geschiedenis van allemaal. Dit is een super mooi moment”, klonk het nog.

© AFP

Allemand beste assistgeefster in EK-geschiedenis

Met haar 8 assists in de finale van het EK vrouwenbasketbal op zondagavond tegen Spanje heeft Julie Allemand zich verzekerd van een plaats in de EK-geschiedenisboeken.

De 26-jarige Luikse kroonde zich zo tot de beste assistgeefster aller tijden op een Europees kampioenschap, met een gemiddelde van 8,6 beslissende passes per wedstrijd. Ze stoot daarmee de Sloveense Nika Baric van de troon, die op het EK in 2019 een gemiddelde liet optekenen van 8,5 assists. Allemand werd eerder al de eerste speelster die op een EK 11 assists leverde in drie opeenvolgende ontmoetingen. Ze klokte uiteindelijk af op een totaal van 52 assists, sinds 15 juni.

Donderdag in de kwartfinales tegen Servië verwezenlijkte Emma Meesseman, verkozen tot MVP van het EK, als eerste speelster ooit op een EK een triple-double met 15 punten, 13 rebounds en 10 assists. Ook in de openingsmatch tegen Israël registreerden de Belgian Cats een record. Gezamenlijk waren ze toen goed voor 37 assists. Zo veegden ze hun eigen record van het EK in 2021 van de tabellen (35).

“We bleven erin geloven”

Julie Vanloo was de driepuntspecialist van de Belgian Cats op dit EK. Ze leidde met verschillende bommen de Cats naar de finale en naar goud.

“Ja, we hebben ervoor moeten knokken. We stonden op een gegeven tien punten in het krijt, maar gaven niet op. Man, wat een comeback hebben we gerealiseerd. Dit was de winst van het karakter. Ik geloof het nog niet. Europees kampioen met de Cats. Dit is een ongelooflijke groep. Van speelsters tot staf. We verdienen dit na al het harde werk. Of dit het eindpunt is? Helemaal niet. We moeten nu verder bouwen en gaan voor die tweede Olympische Spelen in Parijs. Ambities verleggen, dat moeten we doen.”