“Het wordt iets koeler, zon en stapelwolken wisselen elkaar af”

Maandag komen we in koelere luchtmassa’s terecht waarin de temperatuur nog oploopt naar maxima tussen 23 en 25°C.

Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Vroeg op de dag kan er lokaal even een bui vallen, verder blijft het overal in Limburg helemaal droog. De overgang naar een koeler weertype verloopt in dit geval dus zonder onweersdreiging.

De wind waait namiddag matig vanuit het westen maar valt in de loop van de avond volledig weg. In de nacht naar dinsdag koelt het af naar minima rond 14°C.

