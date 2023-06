HISTORISCH! Vechtende Belgian Cats pakken uit met straffe remonte en winnen het EK basketbal na thriller

De Belgian Cats zijn Europees kampioen! Onze basketbalvrouwen liepen in de finale tegen het ervaren Spanje (viervoudig winnaar) nagenoeg de hele wedstrijd achter de feiten aan, maar in het absolute slot gingen Emma Meesseman (topscorer met 24 punten) en co erop en erover: 64-58. Goed voor Belgische sportgeschiedenis en de kroon op jaren werk bij de Cats, die eerder twee keer derde werden op het EK en vierde op het WK.

Een allereerste finale voor de Cats en dat amper 24 uur na een thriller tegen Frankrijk in de halve finale. Logisch dat er wat zenuwen waren en vermoeidheid. Met vele Belgische fans in de tribune hield Meesseman in de studieronde met zes punten op een rij de Cats in het zog van Spanje: 6-6. Na zeven minuten had enkel Meesseman gescoord voor de Belgian Cats. Alba Torrens, de ster van Spanje, kreeg aanvallend wel support van haar ploegmaats en met ook vier punten van talent Raquel Carrera liep Spanje snel weg naar een 12-6 tussenstand.

Bondscoach Rachid Méziane nam een time-out, bracht Becky Massey en Bethy Mununga in en Julie Allemand en Kyara Linskens zorgden met hun eerste punten bij 12-10 voor de aansluiting. De Belgian Cats konden echter geen tempo ontwikkelen en met vijf Spaanse dames die in het eerste kwart scoorden ging het naar een 17-13 tussenstand.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook in het tweede kwart misten de Belgian Cats hun start en was het Queralt Casas die Spanje naar 24-15 loodste. Een bom van Julie Vanloo kreeg na vijf minuten in dat tweede schuifje geen vervolg. Meesseman zorgde met haar tiende punt enigszins voor de aansluiting (24-20), maar Spanje bleef domineren, verdedigde strak en de Belgen leden enkele balverliezen. In een defensieve clash werkte Spanje tevens goed af en trok na 28-22 dan ook met een verdiende 32-25 bonus halfweg naar de kleedkamer. De Cats leden maar liefst 13 balverliezen en slechts vier speelsters scoorden in de eerste helft.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Comeback

Meesseman scoorde vier punten en via Vanloo ging het naar een 37-34 tussenstand. De aansluiting was een feit, maar de Cats bleven in hetzelfde bedje ziek. Nieuwe balverliezen en geen vijfde scoorder zorgden ervoor dat een uitgekookt Spanje opnieuw wegsnelde naar een 42-34 bonus. Bij 48-38 hadden de Spanjaarden een tienpuntenkloof op het scorebord en wankelden de Cats. Via Linskens en Allemand wonnen de Cats uiteindelijk toch nog het derde kwart (16-18) en knabbelden ze aan de achterstand: 48-43.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na drie minuten in het derde kwart en een bom van Linskens fonkelde er een 52-48 tussenstand in het voordeel van Spanje op het scorebord. Spanje vluchtte nu in een time-out, maar Meesseman lukte de 52-50. Allemand incasseerde wel op zes minuten van het einde wel haar derde fout. In een zinderende thriller scoorde Emma Meesseman met nog vier minuten op de wedstrijdklok de bom van de 54-55. Het was de eerste keer dat de Belgian Cats op voorsprong kwamen. Linskens lukte daarna de 56-58 en een thriller werd een “Rumble in the Jungle”.

Meesseman - die de prijs voor MVP van het EK kreeg - scoorde 2 vrijworpen en met nog 23 seconden op de shotklok hadden de Belgian Cats een 56-60 bonus op zak. Meesseman lukte nog eens 2 vrijworpen 56-62. De Europese titel was meteen een feit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Spanje-België 58-64

Kwarts: 17-13, 15-12, 16-18, 10-21

Boxscore: Meesseman (24pnt - 8reb), Linskens (18pnt - 15reb), Vanloo (13pnt), Allemand (9pnt - 8ast), de rest van de Cats scoorde niet.

Het is de eerste zege ooit voor België op een groot baskettoernooi. Eerder waren de Cats al goed voor twee bronzen medailles, op de EK’s van 2021 in Valencia en 2017 in Praag. Op het WK in Sydney werden ze vorig jaar vijfde, na een eerdere vierde plaats in Tenerife in 2018. De Spelen in 2021 werden een teleurstelling met een zevende plaats en nipt verlies tegen gastland Japan in de kwartfinales.