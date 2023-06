Hoe Mathieu van der Poel gesloopt werd door Jumbo-Visma: “Frustrerend maar bij mij was het uiteindelijk op”

Zowel de nieuwe Nederlands kampioen Dylan van Baarle als runner-up Olav Kooij sprak met veel respect over de kwaliteiten van Mathieu van der Poel, maar met vereende krachten kregen de troeven van Jumbo-Visma de kopman van Alpecin-Deceuninck toch op de knieën. Die was graag in de Nederlandse kampioenentrui naar de Tour getrokken maar dat plannetje ging niet door: “Dylan is ook een prima kampioen.”