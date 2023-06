EK-goud Belgian Cats verandert niets voor de Olympische Spelen van Parijs 2024

Dat ze zich bij de beste zes schaarden van dit EK was wél cruciaal, want zo mogen ze het allesbeslissende toernooi spelen, en dat blijft zo na de medaille. In februari volgend jaar moeten de Cats op het olympisch kwalificatietoernooi hun olympische ticket afdwingen. Vorige keer vond dat plaats in Oostende. Toen plaatsten de Cats zich voor Tokio 2021. Het is nog niet bekend waar het olympisch kwalificatietoernooi wordt georganiseerd. (hjb, cpm)