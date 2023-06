Genk on Stage sluit af met ruim 100.000 bezoekers, dak gaat er helemaal af tijdens optreden Pommelien Thijs

De 41ste editie van Genk on Stage is er eentje die niet snel vergeten zal worden door de meer dan 100.000 muziekliefhebbers die er zich de afgelopen drie dagen flink hebben kunnen uitleven.

Het weer, een bepalende factor in het succes van het muziekfestival, heeft op geen enkel moment dwars gelegen. Net zoals de voorgaande dagen zag het er in de namiddag al naar uit dat ook zondag hoog zou worden gescoord op het vlak van aantallen. En jawel ook nu weer meer dan 40.000 bezoekers. Op vrijdag waren er ruim 20.000 en op zaterdag meer dan 40.000. Dat brengt het totaal voor de driedaagse op meer dan 100.000. Vermeldenswaard is dat de editie van vorig jaar goed was voor 70.000 muziekliefhebbers.

© Boumediene Belbachir

Deze zondag was het niet wachten tot de zon onder ging om de massa bij elkaar te krijgen. Om 14 uur was dat al het geval met de Ketnetband #LikeMe op het Stadsplein. Duizenden fans, onder wie ouders die hun spruiten op de nek namen, trotseerden het warme weer om het moment te kunnen meebeleven. Net zo bij Pommelien Thijs die om 19.30 uur voor een overenthousiast publiek het podium besteeg.

© Chris Nelis

Nog meer dan bij #LikeMe was het al een half uur op voorhand moeilijk om een noemenswaardige plaats te vinden om haar aan het werk te kunnen zien. Op een bepaald ogenblik zat het bijna potdicht aan weerszijden van het podium. Het was schuifelen om door te geraken. De fans lieten het niet aan hun hart komen. Ze waren het er volmondig over eens dat het een fantastisch en memorabel concert was. En dan moest de avond nog beginnen.

#LikeMe — © Tom Palmaers

Zowel op Hete Kolen (Evenementenplein) als op de Main Stage (Stadsplein) konden muziekliefhebbers zich nog flink laten gaan. Aan de podia in de kleinere straten waar de optredens veelal door een horecacluster werden opgezet, bleef het gezellig tot een gat in de nacht. De uiteindelijke balans moet nog opgemaakt worden, maar het ziet er nu al naar uit dat dit een van de meest succesrijkste edities ooit zal zijn.

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers