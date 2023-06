“De vorige verkeersingrepen in de Bleumerstraat boden geen soelaas”, zegt schepen Vereecken. — © Patrick Brebels

Maaseik

De komende maanden worden er vier trajectcontroles geïnstalleerd in Maaseik. “Met deze ultieme ingreep willen we de verkeersveiligheid en leefbaarheid in bepaalde wijken en straten verhogen”, zegt schepen van Verkeer Marc Vereecken (N-VA).