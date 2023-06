Dries De Bondt legt na BK uit waarom Remco Evenepoel volgen geen zin heeft: “Hij doet ons gewoon allemaal dood, ongezien”

“Dit was me het dagje wel. Dit heb ik nog niet vaak meegemaakt. Mijn motor is gewoon ontploft. Alles begon rood te flikkeren. Ik kreeg me in volle finale ook niet meer afgekoeld. Zelfs in de wielen kon ik op het einde niet meer mee. Ik had toen ook niets meer bij om te drinken of water om mij te verfrissen. Dat is mij zuur opgebroken”, aldus De Bondt.

Toen Evenepoel aanging kon enkel de jonge Alec Segaert hem volgen. “Ik wist dat Evenepoel daar iets ging proberen door de zijwind, dat was super getelefoneerd eigenlijk. Maar als je zo sterk bent, maakt dat allemaal niet uit. Evenepoel heeft ons uiteindelijk allemaal dood gedaan, nog nooit meegemaakt. Ik was op het BK in Gent (2019, red.) ook al eens met hem in de aanval geweest. Toen dacht ik: Ik hoop dat we ingehaald worden want anders moet ik ermee naar de finish. Die rijdt echt zo snel. Wel, vandaag was het weer iets gelijkaardig.”

“Er moet een ongelooflijke motor in dat mannetje zitten. Ik was mee bij zijn eerste versnelling, ik zat in zijn wiel wat ook mijn taak was. Die zit zo aerodynamisch op zijn fiets dat je bijna zelf op kop zit te rijden. Je pakt bijna evenveel wind als hij. Het was dan volgen, volgen, volgen, maar ik zat echt op mijn limiet. Ik was wel mee, maar daarmee was alles gezegd. Waar rij je ook naartoe met hem? Hij versmacht u gewoon. Bij die laatste ‘poef’ was het er los over”, aldus de ex-Belgische kampioen.

Voor Alpecin-Deceuninck was het vooral achtervolgen met topfavoriet Jasper Philipsen.

“We hebben vooral achtervolgd op een sterke Wout van Aert en Yves Lampaert. Daarna zaten we eigenlijk in de positie om de koers te controleren. Maar ja, als je de factor Remco moet meerekenen in de finale dan zie je wat er gebeurt. Slim ook hé, hij heeft lang gewacht. Nadat onze ploeg opgesoupeerd was. Hoe lang ik zal moeten herstellen? Dat is voor onvoorziene termijn dit, denk ik. Alleszins toch een paar dagen, gelukkig is er nu wat rust ingepland.”