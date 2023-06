VIDEO. Tegenstander scoort een punt dat zó machtig is dat nummer één van de wereld Carlos Alcaraz nederig buigt

Dankzij de toernooiwinst neemt Alcaraz de leidersplaats op de wereldranglijst maandag weer over van de Serviër Novak Djokovic, iets meer dan een week voor de start van Wimbledon. Djokovic stond sinds zijn eindzege van eerder deze maand op Roland Garros weer op de eerste plaats bij de mannen.

Alcaraz sprokkelde op 20-jarige leeftijd al elf ATP-titels, waarvan vier eerder dit jaar (Madrid, Barcelona, Indian Wells en Buenos Aires). Hij triomfeerde voor zondag nog geen enkele keer op gras.

De 24-jarige De Minaur heeft voorlopig zeven ATP-titels op zijn palmares staan. Dit seizoen was hij reeds de beste in het Mexicaanse Acapulco. Zijn tot nog toe enige grastitel bemachtigde hij in 2021 in Eastbourne. Onderweg zorgde hij wel voor een briljant punt, waarna de Australiër een handdruk kreeg van Alcaraz.