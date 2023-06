Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge duwt door voor transfer naar KRC Genk

Van Crombrugge kwam afgelopen weekend in actie tegen Oudenaarde. — © BELGA

CEO Sports Jesper Fredberg sprak met de Anderlecht-fans na de oefenmatch op Oudenaarde. De aanhang wordt ongeduldig, want transfers blijven uit. Op uitgaand vlak is Bart Verbruggen op een paar details na van Brighton, maar de medische tests zullen pas na het EK U21 vallen.

De tweede doelman Hendrik Van Crombrugge ziet een overgang naar RC Genk, na vier seizoenen bij Anderlecht, als zijn prioriteit. De gesprekken tussen de clubs lopen nog, maar slabakken omdat Genk wil huren en RSCA liever verkoopt. De Brusselaars staan ook niet te springen om een concurrent te versterken. Daardoor stijgt de spanning tussen alle partijen. Er werden zelfs alternatieve pistes afgetoetst voor Van Crombrugge. Zo werd zijn naam geopperd als pasmunt in de gesprekken over Louis Patris, de rechtsback van OHL en werd hij aan AA Gent gelinkt in het geval Davy Roef daar zou vertrekken. Desondanks blijft de Genkse Cegeka Arena het verkozen einddoel.

Slimani komt niet terug

Deze week sluiten ook de internationals opnieuw aan bij RSCA. Jan Vertonghen, Ashimeru… melden zich. Islam Slimani wordt niet meer verwacht. Er is geen akkoord gevonden met de Algerijnse spits en zijn aflopende contract wordt niet verlengd. (jug, thst, ybw)