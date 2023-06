TENNIS. Alcaraz wint eerste titel op gras, Kvitova krijgt Vekic klein in Berlijn

Vekic kreeg in de tiebreak van de tweede set een setpunt, maar kon dat niet verzilveren. De eerste matchbal was meteen de goede voor Kvitova.

De inmiddels 33-jarige Kvitova, tweevoudig laureate op het grandslamtoernooi van Wimbledon in 2011 en 2014, heeft maar liefst 31 toernooien op het WTA-circuit op haar palmares staan. In 2023 greep ze al de eindoverwinning in het Amerikaanse Miami.

Vekic speelde op haar beurt vier WTA-titels bij elkaar, waarvan eentje eerder dit jaar in het Mexicaanse Monterrey.

Ostapenko temt topreekshoofd Krejcikova

Het Letse tweede reekshoofd Jelena Ostapenko (WTA 17) heeft zondag de finale van het WTA-toernooi in het Engelse Birmingham (gras/259.303 dollar) naar haar hand gezet. Het Tsjechische topreekshoofd Barbora Krejcikova (WTA 12) legde na 1 uur en 53 minuten de duimen met 7-6 (10/8) en 6-4.

Ostapenko telt nu zes eindoverwinningen op het WTA-circuit. In 2017 sloeg ze de tenniswereld met verstomming door het grandslamtoernooi van Roland Garros in haar prijzenkast te plaatsen.

Ook Krejcikova stak in het enkelspel al zes keer de eindzege van een WTA-toernooi op zak. Eerder dit jaar hield ze de concurrentie af in Dubai. In 2021 behaalde ze haar grootste triomf, eveneens op Roland Garros.

Alcaraz pakt eerste grastitel

De kop is eraf voor de Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP 2) op gras. Het topreekshoofd verzekerde zich zondag van eindwinst op het ATP-toernooi van het Engelse Queen’s (gras/2.195.175 dollar) door het Australische zevende reekshoofd Alex De Minaur (ATP 18) te verschalken met 6-4 en 6-4 na 1 uur en 36 minuten.

Dankzij de toernooiwinst neemt Alcaraz de leidersplaats op de wereldranglijst maandag weer over van de Serviër Novak Djokovic, iets meer dan een week voor de start van Wimbledon. Djokovic stond sinds zijn eindzege van eerder deze maand op Roland Garros weer op de eerste plaats bij de mannen.

Alcaraz sprokkelde op 20-jarige leeftijd al elf ATP-titels, waarvan vier eerder dit jaar (Madrid, Barcelona, Indian Wells en Buenos Aires). Hij triomfeerde voor zondag nog geen enkele keer op gras.

De 24-jarige De Minaur heeft voorlopig zeven ATP-titels op zijn palmares staan. Dit seizoen was hij reeds de beste in het Mexicaanse Acapulco. Zijn tot nog toe enige grastitel bemachtigde hij in 2021 in Eastbourne.

Bublik boekt grootste triomf

De Kazach Alexander Bublik (ATP 48) heeft zondag de grootste overwinning uit zijn carrière in de wacht gesleept. In de finale van het ATP 500-toernooi in het Duitse Halle (gras/2.195.175 euro) was hij na 1 uur en 36 minuten te sterk voor het Russische derde reekshoofd Andrey Rublev (ATP 7) met 6-3, 3-6 en 6-3.

De 26-jarige Bublik zegevierde pas voor de tweede keer in een ATP-finale, nadat hij zich in 2022 in het Franse Montpellier een eerste keer tot eindwinnaar kroonde.

De 25-jarige Rublev tenniste al dertien ATP-titels bij elkaar, met eerder dit jaar de eindwinst op het prestigieuze Masters 1000-toernooi van Monte Carlo, maar zal nog wat geduld moeten uitoefenen vooraleer hij nummer veertien aan zijn palmares kan toevoegen.

Errani verspert Zanevska de weg in openingsronde

Het WTA-toernooi van het Duitse Bad Homburg (gras/259.303 dollar) is voor Maryna Zanevska (WTA 92) zondag meteen ten einde gekomen in de openingsronde. De Italiaanse veterane Sara Errani (WTA 82) bleek met 6-2 en 6-3 na 1 uur en 4 minuten een onneembare horde.

Gisteren/zaterdag schopte de 29-jarige Zanevska het nog tot op de hoofdtabel nadat ze de Duitse Lena Papadakis (WTA 333) in drie sets vloerde.

De 36-jarige Errani, in 2012 verliezend finaliste op het grandslamtoernooi van Roland Garros, neemt het in de volgende ronde op tegen de Roemeense Jaqueline Cristian (WTA 131) of het Russische achtste reekshoofd Varvara Gracheva (WTA 43).