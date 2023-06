Yellow Tigers verliezen heenduel halve finales European Golden League

De Belgische volleyvrouwen hebben zondag de heenwedstrijd van de halve finales in de European Golden League op bezoek bij Zweden (FIVB 30) verloren. De Yellow Tigers (FIVB 13) gingen in de Sparbanken Skåne Arena in Lund nipt met 3-2 onderuit. De setstanden waren 24-26, 25-16, 16-25, 25-17 en 18-16.

De terugwedstrijd volgt woensdag (20 uur) in de Tomabelhal in Roeselare. In de andere halve finale kijken Tsjechië en Oekraïne in de ogen.

De negen landen die deelnamen aan deze editie van de European Golden League werden verdeeld in drie groepen van drie. De winnaars van de drie groepen en de beste runner-up plaatsten zich voor de Final Four. De Tigers wonnen hun groep met negen punten, voor Zweden dat als beste runner-up doorstootte en dus opnieuw de tegenstander is voor de Belgen.

De Tigers zitten momenteel in de laatste rechte lijn richting het EK, dat midden augustus van start gaat onder meer in België. Die voorbereiding verloopt wel met de nodige onrust. Gert Vande Broek, al jarenlang de bondscoach van de Belgische volleyvrouwen, kreeg eerder deze maand van de tuchtraad van de volleybond een schorsing van een jaar na beschuldigingen van intimidatie aan zijn adres door voormalige speelsters van de nationale ploeg. Wat de affaire extra vervelend maakt is dat Vande Broek wel de steun geniet van de huidige speelsters, die dat in een open brief midden juni meedeelden. In Lund zat zondag Kris Vansnick op de trainersbank.