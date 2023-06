Frankrijk spoelt nederlaag tegen Belgian Cats door met bronzen medaille op EK basket

Frankrijk heeft zondagavond in de Sloveense hoofdstad Ljubljana de bronzen medaille veroverd op het EK vrouwenbasketbal na een 82-68 (rust: 49-30) overwinning tegen Hongarije.

Les Bleues maakten korte metten met de Hongaarse tegenstand en hadden na het eerste kwart (26-8) hun schaapjes al quasi op het droge. Ook het tweede kwart (23-22) werd nipt winnend afgesloten. Hongarije deed nog wat terug in het derde kwart (12-19), maar de kloof van 12 punten bij het ingaan van het vierde en laatste kwart groeide finaal uit tot 14 eenheden (21-19).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Mamignan Toure toonde zich aan Franse zijde het bedrijvigst met 20 punten en 1 rebound, terwijl Virag Kiss in het verliezende kamp 21 punten, 7 rebounds en 1 assist liet optekenen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Later op de avond (20u) willen de Belgian Cats de kers op de taart plaatsen tegen Spanje in hun eerste EK-finale ooit. Zaterdag haalden de Cats het in de halve finales na een thriller van Frankrijk.