Werknemer van luchthaven in Texas opgezogen door vliegtuigmotor

Een medewerker van de luchthaven van San Antonio, in Texas, is op gruwelijke wijze verongelukt. De man werd letterlijk opgezogen door een motor van een passagiersvliegtuig dat net geland was.

Een vlucht van Delta, van Los Angeles naar San Antonia, was vrijdagavond net geland en taxiede naar de terminal. Een motor draaide nog, de andere was al uitgeschakeld. Een luchthavenmedewerker werd volgens getuigen plots letterlijk opgezogen. “We hoorden nog een hulpkreet, maar hij was wellicht op slag dood”, zegt een collega.

Wat er precies is gebeurd en hoe het kon gebeuren, maakt nu deel uit van het onderzoek. Het Amerikaanse agentschap dat gelast is met onderzoeken naar transportongevallen (NTSB) heeft het vliegtuig in beslag genomen.

Ook zijn beelden opgevraagd die permanent gemaakt worden van de tarmac.

Mogelijk heeft de medewerking van de luchthaven een menselijke fout gemaakt en kwam hij te dicht bij een van de motoren. Zolang een toestel niet stilstaat, mag niemand in de buurt komen. Net omdat de straalmotoren zo een grote zuigkracht hebben.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta zegt “diepbedroefd” te zijn door het ongeval. Ze zullen alle medewerking verlenen om de oorzaak van het drama uit te klaren, klinkt het.

Volgens experts komt het maar zeer zelden voor dat iemand wordt opgezogen door een straalmotor. Net omdat de veiligheidsmaatregelen zo streng zijn.

