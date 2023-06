Zonovergoten schoolfeest van De Wijzer baadt in sprookjessfeer

Het hele schooljaar van De Wijzer stond in het teken van het thema ‘De Wijze(r)boom vertelt’. En die lijn werd doorgetrokken naar het schoolfeest. “We werken al enkele weken aan een arrangement rond ‘Er was eens…’ Voor het schoolfeest betekende dit dat de kinderoptredens in het teken stonden van bekende sprookjes. Onder meer Pinokkio, De drie biggetjes en Aladdin passeerden de revue”, zo vertelt juf Evi Houbar. De ouders lieten zich duidelijk meeslepen door die aanpak, want er waren maar liefst vijfhonderd inschrijvingen voor de barbecue. Ook de bar draaide heel goed, want de hele dag baadde in stralend mooi weer. Ideaal ook voor de kinderen om zich uit te leven op de Vlaamse kermis of het springkasteel. len