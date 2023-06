Belgische titel doet ook Oumi glunderen: “Na twee twijfelachtige dagen zag ik vanochtend opnieuw een zelfzekere Remco”

“Het is en blijft koers, dus je kan het nooit voorspellen tot de laatste meter”, aldus mevrouw Evenepoel in Izegem na de finish. “Je hebt het ook nu weer gezien, niemand had dit voorspeld denk ik. Het was ook een heel warme dag en heel lastig, maar hij heeft het toch weer gedaan. Wat ik dacht toen Wout van Aert en Yves Lampaert weg waren? Dat alles nog mogelijk was. Altijd, tot de laatste meter. Het was wel écht spannend vandaag.”

Wat had de wereldkampioen vooraf eigenlijk gezegd? “Vrijdag voelde hij zich stijfjes, gisteren voelde hij zich stijfjes, en vandaag was dus de eerste dag dat hij zei van: Oké, nu voel ik me terug top. Toen wist ik wel van, de val zal verwerkt zijn. Ik ken hem natuurlijk en hij oogde zelfzeker. Die dagen na zijn val in de tijdrit waren twijfelachtig. Je weet nooit hoe je herstelt van zoiets.”

© BELGA

En nu, even de pauzeknop induwen? “Het zijn pittige weken geweest, niet alleen met de koers maar in het algemeen. We zijn bezig geweest met onze verhuis, maar Remco zat dan ook in Zwitserland waar dat geval is geweest met die overlijden renner, Gino (Mäder, red.). Hij heeft het daar heel zwaar mee gehad. Toen hij thuis was, was alles in orde hier dus dan hebben we even wat tijd voor onszelf gepakt. Even bekomen en resetten. Je denkt dan altijd terug aan wat wij hebben meegemaakt en dan besef je hoeveel geluk hij gehad heeft. Je ziet dat dat niet voor iedereen weggelegd is. We gaan nu dus een paar dagen rusten en ook nog steeds de Giro verwerken (waar Evenepoel moest opgeven vanwege een positief coronatest, red.) want daar is eigenlijk nog geen tijd voor geweest. Eerst uitzieken en dan meteen trainen, dus. De rust zal ons dus goed doen nu.”