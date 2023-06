Wilde politieachtervolging door Leopoldsburg en Balen: minderjarige bestuurder opgepakt

Over de precieze omstandigheden van de achtervolging heerst nog veel onduidelijkheid. In de auto zouden alleszins drie jongeren hebben gezeten, één 18-jarige en twee minderjarigen. Het is niet bekend waarom ze precies vluchtten voor de politiecontrole in Heppen bij Leopoldsburg, maar de politie reed hen alleszins achterna.

Het was een spectaculaire achtervolging met verschillende politiewagens. Tal van Heppenaren werden uit hun bed gelicht door de luide sirenes en zwaailichten. De jongeren vluchtten richting Balen. Ook daar werden verschillende inwoners gewekt door de commotie.

De vluchtauto zou uiteindelijk onderschept zijn. De minderjarige bestuurder is zondag verhoord door de politie. Het parket Antwerpen zal beslissen wat er met hem gaat gebeuren.