Eén dode en gewonde na schietpartij op woonwagenkamp in Nederland niet ver van Achelse grens

Bij een schietpartij op een woonwagenkamp in het Nederlandse Maarheeze, vlakbij de grens met België nabij Hamont-Achel, is zondagmiddag een man om het leven gekomen. Een andere raakte gewond. De vermoedelijke dader is opgepakt.

Meldingen van een schietpartij bij De Vinnen in het buitengebied van het Brabantse dorp kwamen rond 16.15 uur bij de politie binnen. Eenmaal ter plaatse vond de politie twee slachtoffers. Een was aan zijn verwondingen overleden, de tweede was gewond.

Het tweede slachtoffer zou gevlucht zijn richting de kerk aan het einde van de straat. Over die hele route is een bloedspoor op de weg te zien. Hij is daar uiteindelijk behandeld aan zijn verwondingen en later met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, kan de woordvoerder van de politie niet zeggen.

Op het woonwagenkamp staat een auto waarvan de ruiten eruit zijn geschoten. Op de grond liggen kogelhulzen. De politie heeft een vuurwapen gevonden en in beslag genomen, volgens het Nederlandse persagentschap ANP.

De politie zoekt nog uit wat er precies gebeurd is. Over de aard van de verwondingen van het tweede slachtoffer is nog niets bekend.

Ook is het nog niet duidelijk wat de aanleiding was van de schietpartij.