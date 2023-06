Wout van Aert baalt na mislukte aanval op het BK: “Gegokt en verloren? Ja, dat is misschien wel de beste omschrijving”

Na een snelle start (het eerste uur ging aan 50 km/u) trok het peloton richting Heuvelland trok. Daar lagen de drie lussen met de Monteberg en de Kemmelberg te wachten. Daarna vormde zich een kopgroep met elf renners, met onder anderen Van Aert en Yves Lampaert. Die laatste zette op 60 kilometer van de eindmeet spanning op de spieren. Van Aert glipte mee met de man van de streek. Met nog twee ronden voor de boeg hadden de twee 55 seconden voorsprong op het peloton.

Bij het binnenrijden van Kachtem, op 28 kilometer van de eindmeet, was het verhaal van Lampaert en Van Aert echter over en uit.

“Het was pittig in de heuvelzone en toen voelde ik mij best wel goed”, aldus Van Aert na afloop. “Als ploeg hebben we ons echt gesmijten om de rest onder druk te zetten en dat is best goed gelukt, maar het was nog ver natuurlijk. Als je voor de aanval kiest, heeft het echter geen nut meer om in te houden. Ik wist dat we eigenlijk met die grote groep in de laatste ronde moesten raken om een kans te maken. Nu kwamen ze snel dichter en moesten we al op 60 kilometer van de meet beginnen koersen, met twee. In de warmte kwamen we onszelf dan ook vrij snel tegen.”

Gegokt en verloren dus? “Dat is misschien een goeie omschrijving”, lacht hij. “Ik had natuurlijk wel ergens het gevoel dat het zou kunnen lukken. Met Nathan (Van Hooydonck) en Tosj (Van der Sande) hadden we het overwicht, maar dat was niet altijd een voordeel. Daardoor kwam het gewicht deels op onze schouders terecht. En met Yves, ja, we hebben ons gesmeten. Maar er waren nog een paar ploegen niet vertegenwoordig dus… En de Tour? Ik ben er klaar voor.”