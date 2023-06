Remco Evenepoel na indrukwekkende triomf op het BK: “En dan te denken dat ik in het begin bijna niet kon volgen”

Met nog twee ronden voor de boeg hadden Yves Lampaert en Wout van Aert 55 seconden voorsprong op het peloton. Bij het binnenrijden van Kachtem, op 28 kilometer van de eindmeet, was het verhaal van Yves Lampaert en Wout van Aert over en uit. Evenepoel ging versnellen, Dries De Bondt trok meteen met de wereldkampioen mee. Zij kregen bij het intrekken van de laatste ronde versterking van Cedric Beullens en Victor Campenaerts. Achter dit viertal trokken Jasper Stuyven, Jasper De Buyst, Dries Devenyns, Alec Segaert, Stan Dewulf, Tiesj Benoot, Christophe Noppe en Daan Soete in de tegenaanval. Voor Soete ging het plots te snel en hij liet lopen.

Toen Remco Evenepoel het bordje van de laatste tien kilometer zag, ging die vol op de trappers door. Enkel Alec Segaert was bij machte om de wereldkampioen te volgen. Achter dit duo reden Campenaerts, Stuyven, Dewulf, De Buyst en Benoot. Het tweetal trok onder de rode vod met een voorgift van 20 seconden en mocht in een sprint uitmaken wie de tricolore trui zou krijgen. Evenepoel zette de spurt van ver in en kwam niet meer in de problemen. Hij volgt zo ploegmakker Tim Merlier op als Belgisch kampioen.

“Dit zat niet meteen in mijn hoofd”, gaf de wereldkampioen toe in het flashinterview. “Het was wel een mooi doel, maar met dit weer en het stevige begin was het super lastig. Ik had een sterke Lampaert en ook Van Aert was mee, maar zij moesten net te vroeg wat te veel werk op hun schouders nemen. Dat was op zich ideaal voor ons, voor Tim ook. Ik voelde mij wel super slecht in het begin. In de eerste twee uur kon ik zelfs bijna niet volgen, zeg maar (lacht). Dat heb ik altijd na een Belgisch kampioenschap tijdrijden. Dat is een uur à blok en daar herstel je niet zomaar van. Ik kwam er eigenlijk pas in de laatste twee ronden door, net zoals vorig jaar. Ik heb dan in mijn oortje gezegd dat ik het ging proberen. Het was twee keer en twee keer goed.”

© BELGA

Segaert bleef in het wiel zitten bij Evenepoel, maar dat nam de wereldkampioen zijn talentvolle landgenoot niet kwalijk. “Ik wist niet of Alec een spelletje aan het spelen was of niet beter kon. Het zal wel een combinatie van de twee geweest zijn. Maar ik neem hem niks kwalijk, dit is enorm sterk van hem. Dik respect, twee keer tweede worden op het BK in je eerste profjaar. Ik heb er me niet druk in gemaakt en gegokt op mijn sprint. Het was wel een lange spurt, misschien wel de langste die ik al deed en dan nog wind op ook. Maar ik had nog een tikkeltje explosiviteit over.”

“Dit is een heel mooie om te winnen en schat ik dus ook hoog in”, aldus Evenepoel nog. “Ik weet dat het straks moeilijk zal zijn om mijn regenboogtrui te verlengen, dus dan is dit een mooie back-up. Ik heb nu twee van drie truien gewonnen, bij de Europese ben ik ook al dicht geweest. Een nationale titel pakken, is niet makkelijk. Het zijn altijd dezelfde namen die winnen. Dit is dus erg leuk, zeker na de teleurstelling van donderdag.”