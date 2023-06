Yanina Wickmayer probeert via kwalificaties op hoofdtabel Wimbledon te geraken: “Het wordt niet evident”

Yanina Wickmayer (WTA 117) zal zich vanaf maandag voor de tweede opeenvolgende keer vanuit de kwalificaties proberen te plaatsen voor de hoofdtabel van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. De 33-jarige Antwerpse is een van de negen Belgen die via de voorrondes wil doorstoten.

“Het wordt niet evident”, vertrouwde ze toe aan Belga na haar kwartfinale op het WTA-toernooi in het Italiaanse Gaiba. “Het niveau in het vrouwentennis ligt momenteel heel hoog. Het verschil tussen de dames in de kwalificaties en in het hoofdtoernooi is niet zo groot. Op Roland Garros sneuvelde ik bijvoorbeeld in de tweede ronde van de kwalificaties tegen de Servische Danilovic. Ze haalde uiteindelijk de derde ronde, waarin ze pas na drie sets het onderspit delfde tegen topspeelster Jabeur. Het is zaak om drie goede wedstrijden na elkaar te spelen tegen tegenstanders die niet opgeven. Het wordt een kwestie van solide zijn, volhouden en overwinnen.”

Wickmayer kan in elk geval met vertrouwen naar het kwalificatietoernooi toeleven, aangezien ze negen matchen op rij won op gras, met als uitschieter een titel op het ITF-toernooi van Surbiton. Het was alweer haar derde titel van een seizoen dat ze aanvatte als nummer 332 van de wereld.

“Ik denk dat het geheim van mijn succes schuilgaat in het feit dat ik naar voren speel en steeds vaker probeer om punten aan het net af te maken”, vervolgde ze. “Verder ben ik blijven geloven in mezelf. Ik ben moeder geworden, maar ik train nog altijd hard en haal alles uit de kast op het veld. Ik smijt me voor 200 procent en wil elke dag beter worden.”