Peter Sagan crasht zwaar in massasprint uniek nationaal kampioenschap en gaat woedend verhaal halen bij dader

Geen negende Slovaakse titel voor Peter Sagan. De ex-wereldkampioen kwam in de sprint ten val en gleed als tweede over de finish. Of was het als vierde?

Antwoord: het was wel degelijk als tweede. Sagan legde eerder deze week de speciale opzet uit van het nationaal kampioenschap. “Het is een heel zware wedstrijd. Altijd hetzelfde: ik tegen de rest. Dit jaar is mijn broer (Juraj, red.) er niet bij. Dus sta ik er helemaal alleen voor. We rijden ons nationaal kampioenschap samen met de Tsjechen. Zij zijn met veel meer goeie renners en hebben grote teams. Ze kunnen alles makkelijk controleren. Pas als zij bepalen of de juiste renners in de vlucht zitten, laten ze begaan. Anders heeft het geen zin. Ze halen je toch terug. Het kan zomaar dat als alle Tsjechische toprenners in de ontsnapping zitten, ze zomaar één of andere Slovaak meenemen naar de streep die zonder een trap te moeten geven de titel kan pakken.” (lacht)

In de sprint was Mathias Vacek de snelste van het pak. De renner van Trek-Segafredo kroonde zich zo tot Tsjechisch kampioen. Vlak achter hem was er een sprint voor de Slovaakse driekleur. Sagan kreeg daarbij concurrentie van Matus Stocek, maar gek genoeg ook van de Tsjech Pavel Bittner. Het is die laatste die Sagan ten val bracht, waardoor Stocek de Sagan-dynastie (twaalf titels op rij, acht voor Peter en vier voor Juraj). Sagan ging Bittner ook nog iets zeggen na de finish...

Peter Sagan is bezig aan zijn laatste seizoen op de weg. Hij rijdt deze zomer nog wel de Tour.