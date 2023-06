Brief van president Xi aan Pairi Daiza is voor Chinese staatsmedia belangrijker dan opmars van Wagner-huurlingen

Terwijl het wereldnieuws zaterdag beheerst werd door de opmars van de Wagner-huurlingen naar Moskou, vond de Chinese staatsmedia een brief die president Xi schreef aan Pairi Daiza belangrijker. Daarin heeft hij het over de vriendschapsbanden en over de panda’s.

In de brief van Xi aan Eric Domb, voorzitter en oprichter van Pairi Daiza Zoo, benadrukte hij vooral de vriendschap tussen China en België.

Domb schreef Xi begin juni een brief om hem op de hoogte te houden over de panda’s. Bij zijn bezoek aan de dierentuin in 2014 had Domb hem dat beloofd. In de staatsmedia in China was dat zaterdag groot nieuws en werden er grote artikels aan besteed.

“Ik had helemaal niet verwacht dat de president zou antwoorden,” zei Domb in de Chinese staatsmedia. “Uw president is een van de drukste mannen ter wereld. Het is echt speciaal dat hij toch tijd maakt om te antwoorden.”

De brief gaat in feite over niets: over een magnoliaboom en over de panda’.

In maart 2014, tijdens zijn staatsbezoek aan België, hebben Xi en de Belgische koning Filip samen met hun echtgenoten het pandaverblijf in de dierentuin ingehuldigd. Ze plantten toen een paarse magnoliaboom. Xi zei in zijn antwoordbrief dat hij blij is te horen dat de boom is opgebloeid en dat de twee reuzenpanda’s, als China’s “vriendschapsgezanten”, ook goed groeien.

De magnoliaboom staat in het midden van de Chinese tuin van de dierentuin, op ongeveer 200 meter afstand van het pandaverblijf. Vanaf de heuvel van de Chinese Tuin – die een oppervlakte van 4,5 hectare beslaat – komt een gebogen brug in zicht, vol groen en tjilpende vogels…., zo schrijven Chinese journalisten.

In dezelfde staatsmedia, waar het artikel over Pairi Daiza op de front van de nieuwssites stond, is de opmars van Wagner-huurlingen zaterdag een fait divers.

Rusland en China zijn zoals bekend bontgenoten. De staatsmedia zijn strikt gecontroleerd door de overheid.