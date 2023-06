Ongeveer een derde van de kruin van de beuk is afgeknakt. — © Serge Minten

Hasselt

Tijdens de flinke stortbuien donderdag is een zware tak geknakt van de beuk in het tuintje van Het Smaaksalon aan het Capucienenplein in Hasselt. De stad stelde eerder al een lijst op van ‘veteraanbomen’, samen met PXL-groenmanagement dat nu een postgraduaat Groen Erfgoed start.