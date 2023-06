Bart Swings en Jason Suttels heersen opnieuw op marathon

De Belgische skeeleraars blijven honderd procent scoren in de World Inline Cup. In de derde marathon van een serie van zes zegevierde zondag Bart Swings in het Italiaanse plaatsje L’ Aquila. Jason Suttels eindigde als tweede. Derde werd de Fransman Martin Ferrié. Het is dit seizoen de tweede overwinning van Swings in deze reeks.

Al na twee van de negentien ronden vormde zich een kopgroep van vier skaters. Naast Swings en Suttels waren dat Ferrié en Yang-Cheng Chen uit Taiwan. Het kwartet nam tien seconden, waarna de Taiwanees afviel.

Suttels verrichtte veel werk, maar in de tweede helft van de race was het Swings die het initiatief overnam. Op diens demarrage had Ferrié, viervoudig wereldkampioen in het skaten, geen antwoord. Swings beëindigde de wedstrijd met een voorsprong van 1 minuut en 46 seconden.

Met veel overtuiging had Swings de eerste race in Rennes gewonnen. In de tweede, in Funchal, kwam hij met Suttels vrijwel gelijk ver voor het peloton over de streep, waarna Suttels tot winnaar werd uitgeroepen.

Swings herinnerde zich L’Aquila vooral van de Europese titelstrijd van een jaar geleden, toen hij in de marathon tweede werd achter Ferrié.