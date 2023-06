Lotte Kopecky op eenzame hoogte na derde Belgische titel: “Logische zege? Zo logisch was het niet”

LEES OOK. Lotte Kopecky sprint met de vingers in de neus naar de zege en is voor de derde keer Belgisch kampioen

Donderdag in de pletsende regen in Herzele, drie dagen later in de verzengende hitte van Izegem, het kon Lotte Kopecky niet deren. Als Kopecky in een peloton met alleen maar Belgische meisjes aan de start verschijnt, is de winnares bijna met zekerheid op voorhand gekend. “In de tijdrit geloofde ik er meer in dan vandaag”, zei Kopecky daarover. “Deze keer moest alles echt meezitten en had ik echt wel een goede dag nodig om in aanmerking te komen voor de zege. Dus wie denkt dat dit een logische zege was? Zo logisch was het niet.”

Goossens (links) en Druyts (rechts) buigen het hoofd voor Lotte Kopecky. — © BELGA

En dat had alles met de getallen te maken. Kopecky moest het letterlijk en figuurlijk in haar eentje opnemen tegen de rest. Waar ze doorgaans kan rekenen op het imposante blok van SD Worx, dan was er deze keer niemand om haar bij te staan. En dan mag je bij de beste klassieke rensters van de wereld behoren, het blijft ook dan een aartsmoeilijke opdracht. “Toch ben ik blij met hoe de wedstrijd vandaag verlopen is”, analyseerde ze het koersverloop. “De grote blokken reden in het eerste deel van de wedstrijd een beetje tegen elkaar wat mij de kans gaf om krachten te sparen. De laatste anderhalve ronde werd het natuurlijk een ander verhaal en moest ik inspanning na inspanning leveren om te vermijden dat er een gevaarlijke groep zou wegrijden.”

Geen keuze

Want net dat was wat haar vorig jaar overkwam: een schijnbaar ongevaarlijke groep reed weg en werd niet meer teruggepakt door het peloton. “Dat mocht deze keer niet gebeuren”, aldus Kopecky. “Veel keuze had ik dus niet, ik moest inspanningen leveren. Dat er aanvallen zouden komen, lag voor de hand maar ik wilde de kloof nooit te groot laten worden. Een gat van vijftien seconden dichtrijden kost nu eenmaal minder krachten dan een kloof van een halve minuut dichten. Ja, Julie De Wilde zat altijd in mijn wiel. Maar dat was haar volste recht. Mocht ik Julie zijn, ik had hetzelfde gedaan.”

Paniek is er nooit geweest, aldus Kopecky. “Omdat er nooit iemand een grotere voorsprong heeft gehad dan vijftien seconden”, klonk het. “Totale controle is er nooit geweest, dat is onmogelijk als je op je eentje zit. Af en toe moest ik gokken, het juiste moment zoeken om een inspanning te leveren. Maar ik heb het altijd redelijk goed onder controle kunnen houden. De sprint zelf verliep perfect. Ik zag Fenix-Deceuninck opschuiven en besefte meteen dat ik in hun wiel moest zitten, ook al omdat er tegenwind stond. Helaas hadden ze in de gaten dat ik in hun wiel zat en zijn ze te vroeg gestopt met rijden. Daarna was het voor mij zaak om het tempo hoog te houden en de rest op te vangen. Schrik? Neen, ik voelde meteen dat er nog kracht op zat. Ik vreesde nochtans Julie De Wilde.”

Aan kop in de Tour

Kopecky rijdt de komende weken nog wat wedstrijden bij de juniores, trekt nog op stage naar de Ardennen alvorens naar de Ronde van Frankrijk af te zakken. “Het zal deugd doen om nog eens in die driekleur rond te rijden, al zal dat niet het geval zijn als ik bij de juniores meedoe. In de Tour denk ik dat je mij in mijn trui vaak aan de kop van het peloton zult zien rijden. Wat logisch is met Demi Vollering en Lorena Wiebes in de ploeg.”

Kopecky was de vijfde (!!) renster van Team SD Worx - na Vollering (Nederland), Vas (Hongarije), Reusser (Zwitserland) en Majerus (Luxemburg) - die dit weekend een nationale titel won. Lorena Wiebes is dan weer de regerend Europees kampioene. “Je gaat veel verschillende truitjes zien tijdens de Tour”, grijnsde Kopecky. “Maar of dat een mooi zicht zal zijn, betwijfel ik.”

De Wilde wil teleurstelling wegspoelen met glas water

Een ontgoochelde Julie De Wilde stond de pers te woord na afloop van het Belgisch kampioenschap op de weg. De 20-jarige renster van Fenix-Deceuninck viel net naast het podium na de massasprint, die gewonnen werd door Lotte Kopecky.

“Ik was wel goed gepositioneerd in de slotkilometer, maar mijn team begon de sprint volgens mij van net iets te ver”, stelde De Wilde. “Ik raakte daarop ingesloten en kon me niet meer vrijmaken. Eigenlijk ben ik dus helemaal niet tot sprinten gekomen. Ik werd uiteindelijk nog vierde, maar dat is toch heel zuur. Zeker omdat ik weet en voel dat er veel meer inzat. Ik ben vierde en krijg dus die spreekwoordelijke chocolade medaille en daar ben je dus echt niets mee na een Belgisch kampioenschap.”

De ploeg Fenix-Deceunick toonde zich wel in de finale van het BK. Met Sanne Cant werd de sprinttrein opgezet, maar die vertrok van net iets te ver. “Ons team heeft een mooi BK gereden, maar we kopen er niets mee. In de sprint kwamen ze me blokkeren. Daar kon ik niets aan doen. Wij hebben als ploeg goed gereden. Ik zal mijn teleurstelling wel wegspoelen met een glas water”, besloot Julie De Wilde.

© BELGA

Goossens is blij met Belgische beloftetitel

Marthe Goossens werd tweede na Lotte Kopecky in het BK op de weg, maar ze mocht na de eerste huldiging toch nog een tricolore trui gaan ophalen. De 21-jarige renster van AG Insurance - Soudal Quick-Step werd immers gelauwerd als Belgisch kampioene bij de beloften.

“Ik werd afgelopen donderdag nog derde in het Belgisch kampioenschap tijdrijden na Lotte Kopecky en Febe Jooris. Vandaag moet ik enkel Kopecky voor laten gaan”, vertelde Goossens. “Ik denk dat ik heel wat vertrouwen puurde uit dat eerste BK, maar ook in de Antwerp Port Epic en de Lotto Thüringen Ladies kon ik me tonen op positief vlak. Maar dat ik vandaag opnieuw op het podium zou staan, dat had ik niet echt verwacht.”

AG Insurance - Soudal Quick-Step mengde zich meermaals in de finale van het BK, met onder anderen Justine Ghekiere en Marthe Goossens. “We moesten iets ondernemen om niet met Lotte naar de meet te gaan”, aldus Goossens. “Dat lukte dus niet. Ik had met de tempoversnellingen al een pak krachten verspeeld en dat voelde ik op het einde. Ik slaagde er toch nog in wat reserves te behouden voor de ultieme sprint. Misschien is dat door mijn ervaring in het BMX’en. Toen de massasprint eraan kwam, dacht ik eerst niet goed gepositioneerd te zitten. Maar uiteindelijk viel dat allemaal best mee. Gaandeweg kon ik me een weg naar het achterwiel van Lotte Kopecky banen, maar er overheen gaan behoorde niet tot mijn mogelijkheden. Kopecky was veel te sterk en te snel. Een tweede plaats werd mijn deel, maar ik ben wel blij met de titel van Belgisch kampioene bij de beloften.”