Lanaken

Het plein in het centrum van Lanaken stond afgelopen zaterdagmiddag in vuur en vlam door een indrukwekkende percussiesessie. Alle studenten van Kunstkoepel - Academie voor Muziek uit Lanaken brachten een perfecte synchrone drumshow, dit ter ere van hun 50-jarig jubileum. In totaal ging het om 65 slagwerkers. Een unieke belevenis voor de honderden toeschouwers.