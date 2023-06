Lotte Vanwezemael gaat opnieuw diep voor haar podcast

Over de temperaturen in juni mogen we niet klagen. Lotte Vanwezemael zorgt met het vierde seizoen van haar podcast Lotte gaat diep dat de rest van de zomer zeker even zwoel wordt. “Ik ben eigenlijk nooit een dekstier geweest”, zegt Herman Brusselmans in de eerste aflevering.

Vragen stellen over andermans liefdesleven is vaste kost voor Lotte Vanwezemael. Als psychologe en seksuologe is de 30-jarige Bocholtse dat gewoon. In de podcast Lotte gaat diep mogen we meeluisteren als ze bekende Vlamingen de kleren van het lijf vraagt over liefde, relaties en seks. Zijn zij soms onzeker tijdens het daten? Hoe was hun eerste keer?

De eerste gast van dit vierde seizoen is Herman Brusselmans. “Ik ben eigenlijk nooit een dekstier geweest”, zegt de tot voor kort langharige schrijver in de aflevering die sinds 6 uur te beluisteren is op VRT MAX. Kruipen later deze zomer ook nog bij Lotte onder de lakens: Eva De Roo, Lieven Scheire, influencer Jaël Ost en Sam De Bruyn. De StuBru-stem heeft het onder meer over zijn eerste keer - “Het is oké als je eerste keer ‘shit’ is. Ga voor een toffe tweede keer!” - en zijn geaardheid: “Ik val voor mensen. Niet voor een geslacht of een gender. Nee, mensen.”

‘Lotte gaat diep’, vanaf nu op VRT MAX. De drie vorige seizoenen zijn ook te (her)beluisteren via datzelfde platform