Brussel en Leuven organiseren in 2025 de eerste editie van EK running: “Mooi dat de eerste editie in de hoofdstad van Europa kan plaatsvinden”

Vandaag (zondag) raakte bekend dat Brussel en Leuven de eerste gaststad is van het EK running, een nieuw project van de Europese atletiekfederatie, waarbij verschillende disciplines in één stad gelopen worden. Op dit, open, EK gaat de aandacht volledig naar de lange afstand: 10.000 meter, de halve marathon én, uiteraard, de hele marathon. Daarmee verdwijnen deze disciplines wel uit het gewone EK.

De andere kandidaat was het Duitse Frankfurt, maar de jury oordeelde dat het dossier van België sterker oogde. “Het is echt fijn om de eerste editie van het EK Running naar België te halen”, klinkt het bij Gery Follens, voorzitter van de Belgische en Vlaamse atletiekliga. “Met Golazo en de steden Brussel en Leuven slaan we de handen in mekaar om er een mooie eerste editie van te maken. We genoten ook de steun van premier De Croo (Open VLD) en minister Verlinden (CD&V) die een statement hadden opgenomen voor onze presentatie.”

De 10.000m en halve marathon worden in Leuven gelopen. “Maar voor de marathon hebben we een parcours uitgestippeld dat start aan het Koninklijk Paleis, en via verschillende Europese instellingen uitkomt op de markt van Leuven.”

Opvallend: het gaat om een open EK, waaraan iedereen kan deelnemen. “Uiteraard is er een opdeling tussen wedstrijdatleten en gelegenheidsdeelnemers. Maar we wilden absoluut dat het een massa-event wordt, vergelijkbaar met de marathon van Amsterdam en Rotterdam of de 10 miles van Antwerpen. We hopen daarmee dat de loopsport naar een hoger niveau te stuwen”, besluit Follens.

Het eerste EK running gaat door in het weekend van 12-13 april 2025.