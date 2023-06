VOORBESCHOUWING BOLLETJESTRUI TOUR 2023. Pakt de gele trui weer de dubbel of verovert een avonturier de bollen?

Lees alles over de Tour Wie pakt wit? Pogacar voor vier op een rij, twee verrassingen uit de Ronde van Zwitserland en een winnaar van de Ronde van de Toekomst. Lees hier onze voorbeschouwing over de witte trui. Wie pakt groen? Philipsen topfavoriet, zelfs een Van Aert die niet voor groen gaat is een te duchten tegenstander en joker Pogacar. Lees hier onze voorbeschouwing over de groene trui. Wie pakt de bolletjestrui? Pakt de gele trui weer de dubbel of verovert een avonturier de bollen? Lees hieronder onze voorbeschouwing over de bolletjestrui. Wie pakt de gele trui? Nieuw duel tussen Vingegaard en Pogacar lijkt onvermijdelijk, strijd om derde plaats ligt open. Het artikel komt online op 26 juni om 16 uur. Wie doet er allemaal mee? Een laatste Tour voor Thibaut Pinot, Meeus krijgt de voorkeur op Bennett. Raadpleeg hier de voorlopige deelnemerslijst.

De afgelopen drie jaar ging de winnaar van de gele trui (2x keer Pogacar, 1x Vingegaard) ook met de bolletjestrui aan de haal. Sinds vorig jaar zijn er geen dubbele punten meer te verdienen bij aankomsten bergop, wat in het voordeel zou moeten spelen van de avonturiers. Toch ging met Vingegaard ook vorig jaar de eindwinnaar aan de haal met de bollen en daarom zijn ook dit jaar twee klassementsrenners onze topfavorieten voor de bolletjestrui.

Tadej Pogacar (24) heeft wat ons betreft een streepje voor op Jonas Vingegaard (26) door het sterke eindschot dat de Sloveen in huis heeft. Als Pogacar en Vingegaard op een aankomst bergop moeten sprinten voor de overwinning, is de kans groot dat de renner van UAE Team Emirates aan het langste eind trekt. En dan komen naast de ritzege daar natuurlijk ook de bergpunten bij. Vorig jaar verzamelde Vingegaard elf punten meer dan Pogacar in de strijd om de bergtrui, dit jaar zou het wel eens omgekeerd kunnen zijn.

Pogacar won op de Peyragudes de sprint van Vingegaard en pakte de ritzege. Het eindschot van de Sloveen is iets sterker dan dat van zijn grote concurrent. — © AFP

Als we kijken naar de avonturiers in het peloton die wel eens voor het bergklassement zouden kunnen gaan, moeten we meteen denken aan Giulio Ciccone (28). De Italiaan won in 2019 de bergtrui in de Giro en mocht ook in de Dauphiné van dit jaar de bolletjestrui mee naar huis nemen. Die pakte hij in extremis af van Victor Campenaerts door in de laatste etappe op indrukwekkende wijze Vingegaard en co voor te blijven op de slotklim. Ciccone is eigenlijk in staat om zelf een goed klassement te rijden in de Tour, maar bij Trek-Segafredo hebben ze met Mattias Skjelmose al een klassementsrenner in de rangen en dus lijkt de kans groot dat de Italiaan zich focust op ritzeges. Als Ciccone, die dit jaar de Giro mistte door een covid-besmetting, een paar keer in de goede ontsnapping zit, komt hij automatisch bovenaan te staan in het bergklassement.

Nog een laatste keer rijdt Thibaut Pinot (33) de Tour, want aan het einde van dit seizoen hangt de Fransman zijn fiets aan de haak. Pinot droomt luidop van een ritzege in zijn laatste Tour, maar met de bergtrui zou hij uiteraard ook tevreden zijn. Hij zou daarmee de eerste renner zijn sinds Claudio Chiappucci die in hetzelfde jaar het bergklassement in zowel de Giro als de Tour weet te winnen. Met zijn tonnen ervaring weet hij als geen andere hoe drie weken koersen aan te pakken, alleen is de vraag hoeveel er nog in de tank zit na de vermoeiende Giro, waar hij overigens vijfde werd in het algemeen klassement. In de Tour van vorig jaar werd Pinot zesde in het bergklassement, neemt hij dit jaar afscheid van La Grande Boucle met de bolletjestrui?

Pinot won dit jaar al het bergklassement in de Giro. Doet hij in de Tour dat kunstje over? — © REUTERS

Hij was een van de verrassingen van het Vlaamse voorjaar, maar beschikt ook over een stel klimmersbenen waarmee je ver kan geraken in de Franse bergen. Neilson Powless (26) heeft (nog) niet de capaciteiten om voor een goed klassement te gaan in de Tour, maar de bolletjestrui ligt in principe wel binnen de mogelijkheden van de Amerikaan, die vijfde werd in de Ronde van Vlaanderen. Met bijvoorbeeld een zesde plaats in het eindklassement van Parijs-Nice dit jaar heeft Powless al getoond bij de betere klimmers te horen. Vorig jaar werd hij achtste in het bergklassement van de Tour, dit jaar beter doen zit er zonder meer in.

Gaat Richard Carapaz (30) voor een goed eindklassement in de Tour of focust hij zich op ritzeges en eventueel de bolletjestrui? In principe is de Ecuadoriaan de klassementsman binnen de ploeg van EF Education-EasyPost, maar zijn prestaties in de Dauphiné doen niet meteen het beste vermoeden voor de Tour. Carapaz werd in de door Alaphilippe gewonnen rit wel tweede en toonde zich met een (te onstuimige) aanval in de vijfde etappe, maar zakte in de bergen door het ijs. In de Vuelta van vorig jaar verloor hij ook al snel tijd, om vervolgens via twee ritzeges de bergtrui te veroveren. Een scenario dat zich zomaar zou kunnen herhalen.

Het blauw-witte exemplaar van de Vuelta heeft Carapaz al, komt het rood-witte exemplaar van de Tour daar nog bij? — © EPA-EFE

Hetzelfde geldt voor Daniel Felipe Martínez (27). De Colombiaan van INEOS Grenadiers werd al eens vijfde in het eindklassement van de Giro, maar doet het toch vooral goed in rittenkoersen van een week. In de grote rondes heeft Martínez het moeilijk om drie weken op niveau te presteren en dus lijkt de bolletjestrui een realistischer doel dan een top vijf-plaats in het eindklassement. In de Dauphiné zat een goed eindklassement er niet in en dat zou Martínez overtuigd kunnen hebben om het in de Tour over een andere boeg te gooien. Een ritzege in de Tour staat al op zijn palmares, in het bergklassement mengde hij zich nog nooit in de debatten.

Er zijn weinig renners die vooraf hun ambities uitspreken voor de bolletjestrui - het is nu eenmaal een trui die vaak pas in de tweede of derde week een doel wordt -, maar Wout Poels (35) doet dat wel. In de Tour van 2021 was de Nederlander al eens dicht bij het bergklassement en die bolletjestrui zit naar eigen zeggen nog steeds in zijn achterhoofd. Poels sukkelde in mei wat met zijn gezondheid en moest daardoor de Dauphiné overslaan, maar kon wel deelnemen aan de Ronde van Slovenië en deed het daar beter dan verwacht. Als Poels slaagt in zijn opzet, wordt hij de eerste Nederlandse bergkoning in de Tour de France sinds Gert-Jan Theunisse in 1989. Al valt wel af te wachten hoe de Nederlander omgaat met het overlijden van zijn ploegmaat en vriend Gino Mäder.

In 2021 was Poels dicht bij de bolletjestrui, tot Pogacar zijn duivels ontbond in de laatste dagen van de Tour. — © REUTERS

Voor de volgende in het rijtje blijven we bij Bahrain-Victorious. Pello Bilbao (33) reed een zeer sterke Ronde van Zwitserland, tot zijn ploegmaat Gino Mäder jammerlijk verongelukte en de ploeg uit de wedstrijd stapte. Als de Spanjaard de knop kan omdraaien en zich kan focussen op de koers - we zouden begrijpen mocht het niet zo zijn - is Bilbao een gevaarlijke kandidaat voor de bolletjestrui. Door de mindere prestatie van Mikel Landa in de Dauphiné krijgt Bilbao naar alle waarschijnlijkheid de vrijheid om mee te gaan in ontsnappingen en zo kan de bergtrui al snel een doel worden. Bilbao weet hoe hij een bergklassement over de streep moet trekken, want in 2017 werd hij bergkoning in de Giro.

Tot slot een man die bij Intermarché-Circus-Wanty weer helemaal heropleeft. Louis Meintjes (31) is geen veelwinnaar - tussen 2015 en 2022 won hij zeven jaar lang geen wedstrijd meer - en dus zou de bolletjestrui een grote triomf zijn voor de Zuid-Afrikaan. Meintjes eindigde in de Tour al drie keer in de top tien van het algemeen klassement, maar lijkt sinds zijn overstap naar Intermarché aanvallender ingesteld te zijn. De klimcapaciteiten om het goed te doen in het bergklassement heeft Meintjes al, maar wil hij daarin beter doen dan zijn zevende plaats van vorig jaar, zal hij zijn ambities in het algemeen klassement moeten laten varen.

In de Vuelta van vorig jaar pakte Meintjes een ritzege, veruit de grootste overwinning uit zijn carrière. — © BELGA