‘Karrewiet’-anker Meryem stopt na vijf jaar: “Tijd om andere dingen te doen”

Meryem El Mandoudi werd in 2018 geïntroduceerd met Jelle Mels als de nieuwe ankers van het bekende jeugdjournaal op Ketnet. Dat ze nu stopt, is omdat ze het tijd vindt om andere dingen te gaan doen. “Ik heb fantastische jaren achter de rug, waarbij ik heel veel leuke dingen heb mogen doen. Wat ik het meeste zal missen? Mijn collega’s, en Jelle zeker. Hij was mijn allereerste collega.”

Nog tot eind deze maand is ze bij Karrewiet te zien, daarna gaat ze verder aan de slag bij de VRT-nieuwsdienst. “Bij Karrewiet ben ik écht journalist geworden. Ik had nooit durven dromen dat ik hier zo veel ervaring zou opdoen en dat kinderen mij zouden waarderen”, zegt ze.

Ze studeer journalistiek aan de AP Hogeschool in Antwerpen, en werkte nadien voor radiozenders als MNM, Radio 2 en Qmusic. Tot in 2018 Karrewiet ankers introduceerde. Ze bracht verslag uit van de Brexit, helemaal op maat van kinderen. En ze leidde de eerste ‘Grote Karrewiet Verkiezingsshow’ naar aanleiding van de federale verkiezingen in 2019 in goede banen.