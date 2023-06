Na dertig jaar huwelijk: Pascale Naessens en Paul Jambers hernieuwen geloften

“De tijd vliegt als je verliefd bent”, schrijft Pascale Naessens bij een foto, die ze gedeeld heeft op sociale media. Daaruit blijkt dat het bekende koppel opnieuw hun jawoord gegeven heeft in een kleine ceremonie, dertig jaar na de eerste keer. Dat doen ze in hun eigen tuin. “Het was zo fijn om deze gelegenheid te delen met familie en vrienden”, laat ze nog weten. Naessens droeg voor de gelegenheid een witte jurk van ontwerpster Elisabetta Franchi, en een hoed die ze zelf in elkaar gestoken heeft met een sluier en gedroogde bloemen. Jambers koos voor een lichtroze driedelig pak.

Het is niet voor het eerst dat het koppel hun geloften vernieuwd. Toen ze 25 jaar getrouwd werden deden ze dat ook al een keertje, toen op vakantie in Venetië. Het koppel stapte in het huwelijksbootje op 3 april 1993, wat toen veel media-aandacht trok. Jambers was toen bekend voor zijn reportages voor VTM, Naessens verwierf bekendheid als omroepster en model. Intussen werkt zij vooral aan haar kookboekenreeks en concentreert ze zich op haar keramiekcollectie. Het leeftijdsverschil van 23 jaar lokte toen heel wat kritiek uit. Maar nu ze hun dertigste huwelijksverjaardag vieren, bewijzen ze eens te meer hoe ze daar al die tijd boven hebben gestaan.