De politie LRH heeft zaterdag een snelheidscontrole gedaan op de Grote Baan en de Stevoortweg in Herk-de-Stad en op de Kuringersteenweg in Hasselt. Van de 2.197 bestuurders reden er 124 te snel, of 5,6 procent. Eén chauffeur haalde 105 km/uur in een zone 70.