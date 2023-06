Vloeibaar zwembadchloor is volgende week op: “Verschil tussen pre- en post-corona is fenomenaal”

Vloeibaar chloor voor zwembaden is vanaf eind juni mogelijk niet meer te vinden. Dat voorspelt Johan Gors, directeur van het chemisch bedrijf Smartchim in Beerse dat het vloeibaar chloor produceert. Door de sterk gestegen vraag kunnen grondstoffenproducenten niet volgen.

Het is warm, maar het zwembad biedt verkoeling. Rond deze tijd van het jaar is de vraag naar zwembadchloor altijd groot, maar dit jaar loopt het de spuigaten uit. “De fabrikanten kunnen de vraag niet bijbenen”, zegt Johan Gors. “Op dit ogenblik is er nog vloeibaar chloor te verkrijgen, maar als de vraag zo hoog blijft, zitten we eind juni zonder en zullen we pas vanaf half augustus weer kunnen leveren.”

© koen fasseur

Johan Gors doet deze voorspelling niet zomaar. Hij baseert zich op het aantal bestellingen dat al geplaatst, maar nog niet geleverd is. “Het verschil tussen de verkoop pre- en post-corona is fenomenaal. Tijdens de pandemie zijn in heel Europa 30% meer zwembaden gebouwd. Al die eigenaars willen op hetzelfde ogenblik chloor voor het zwembad aankopen. De productie wordt wel opgedreven, maar kan op dit ogenblik de vraag niet volgen.”

Voorrang voor Belgische klanten

Niet alleen Smartchim zou problemen hebben om chloor aan te leveren, ook andere producenten kampen met tekorten, weet Johan Gors. “Al is dit nog maar een voorspelling. Als het weer zo goed blijft als nu, zullen er zeker tekorten zijn. Slaat het weer om, dan daalt de vraag en redden we het wel.”

De piek in de verkoop van vloeibaar chloor voor zwembaden is in heel Europa en zelfs in de Verenigde Staten te hoog in deze periode. “Vorig jaar kampten we ook met tekorten rond deze tijd. Dit jaar hebben we beslist om onze export even ‘on hold’ te zetten. Smartchim levert in heel wat Europese landen, maar voorlopig bedienen we enkel onze Belgische klanten. Het gevolg is dat kopers ook in het buitenland gaan zoeken, want op de lokale markt vinden ze niets meer.”

Johan Gors — © koen fasseur

Alternatieven voor vloeibaar chloor

Voor wie zijn zwembadwater gezond wil houden, zijn er gelukkig alternatieven. “Klanten kunnen tijdelijk overschakelen op chloorpoeder of chloortabletten”, stelt Johan Gors ons gerust. “Maar ook die voorraden slinken snel en de prijzen stijgen sterk. Ze zouden ook kunnen overschakelen op een ander systeem, met zouten. Maar vanwege de energiecrisis zijn er minder zouten ingevoerd.”

Er is nog een alternatief: zelf chloor aanmaken. “Dat kan”, zegt Johan Gors. “Er bestaan toestellen die relatief goedkoop zijn en die op eenvoudige wijze zouten omzetten in chloor. Wie dus vreest om zonder te vallen, kan zich op deze manier behelpen.”

Niet alle leveranciers maken zich al zorgen over tekorten. Zwemco.be uit Herenthout koopt vloeibaar chloor aan bij de Boomse fabrikant Be Care. “We hebben van onze producent nog geen alarmerende berichten gehoord”, reageert Kjetil Verstrepen. “De verkoop gaat op dit ogenblik wel erg hard, maar dat is altijd het geval bij het begin van het seizoen. Voor zover ik weet, kunnen de producenten de vraag nog volgen, maar zeker ben ik daar niet van.”