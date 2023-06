Brian Riemer blijft met de glimlach wachten op eerste zomerversterking: “Nee, ik panikeer niet”

Niks dan lachende gezichten voor, tijdens en na het bezoek van Anderlecht aan Oudenaarde. Paars-wit trad er zaterdagavond aan tijdens de eerste oefenpartij sinds de start van de voorbereiding. Meteen ook een mooie kans voor RSCA-coach Brian Riemer om zijn piepjonge selectie aan het werk zien in wedstrijdomstandigheden: “Gebrek aan ervaring? Ik focus – ongeacht leeftijd - liever op leiderscapaciteiten en dat is meer dan louter roepen op het veld.”

Het was in Oudenaarde aangenaam kennismaken met enkele youngsters. Monticelli leverde zijn visitekaartje af met twee doelpunten, terwijl Lapage – onder het toeziend oog van zijn opa, Paul Van Himst – voor rust een prima beurt maakte aan de zijde van Delcroix: “We zijn vooral blij dat we hier mochten aantreden”, klonk Riemer achteraf opgetogen. “Onze voorbereiding begon twee weken geleden al in Neerpede.”

“We hebben enorm hard op het fysieke aspect gewerkt om de jongens op het gewenste niveau te krijgen. Het was wel fijn om hier op bezoek te komen en onze fans te kunnen begroeten. Je merkte dat iedereen heel opgetogen was en de sfeer was dan ook formidabel”, getuigde nog de immer positieve Deen. “Het idee is om de jongens rustig op te laten bouwen zodat we in elk geval blessures kunnen voorkomen.”

Ook de spelers hadden er duidelijk zin in: “Logisch, want ze hebben de voorbije twee weken keihard getraind. Elke dag werkten ze twee trainingssessies af”, aldus Riemer voor wie de oefenmatch ook een speciaal tintje had. “Eigenlijk was dit een snoepje voor onze spelers (lacht). Natuurlijk wachten we nog op onze internationals maar de laatste twee weken kon ik ook heel wat jong talent observeren. Gebrek aan ervaring? Ik focus – ongeacht leeftijd - liever op leiderscapaciteiten en dat is meer dan louter roepen op het veld.”

“Ook vandaag hebben de jonge spelers er alles aan gedaan om te bewijzen dat ze dit niveau aankunnen”, toonde Riemer zich best tevreden met de teamprestatie. “Ik hou van deze pre season-periode want iedereen start van nul. De meeste jongens kennen wel al mijn aanpak maar het is nog vroeg dag hé. Dit wordt niet onze spelersgroep voor de start van de competitie. Bepaalde jongens zullen ons nog verlaten, terwijl we ook nog nieuwe spelers zullen verwelkomen.”

© BELGA

Wachten op Belgische beloften en Murillo

Heel wat Anderlecht-fans vragen zich ondertussen af waar die verhoopte versterking blijft. Riemer blijft stoïcijns: “Nee, ik panikeer niet. We zoeken goede spelers en vaak zijn dat nu eenmaal jongens die nog interlands afwerken. Logisch dat zij nu niet constant aan de lijn hangen met hun makelaar om een transfer te regelen. Ik focus voorlopig op wie er momenteel wel is. We moeten gewoon geduldig zijn en ik ben ervan overtuigd dat die versterking er wel komt. Dinsdag sluiten de meeste internationals trouwens opnieuw aan, het is dan enkel nog wachten op onze Belgische beloften en Murillo die laat zal aansluiten.”

“Natuurlijk was ik enorm ontgoocheld toen we er niet in slaagden om de play-offs te bereiken”, kwam Riemer nog even terug op de immense teleurstelling van vorig seizoen. “Anderzijds was dat voor ons project ook goed: iedereen kreeg uitgebreid de tijd om uit te rusten en nu hebben we ruim zeven weken om ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen. We zullen exact staan waar we willen zijn als de competitie start, dat is een enorm voordeel. Bart Verbruggen? Hij heeft nog steeds een aansluitingskaart bij Anderlecht, dus ik beschouw hem voorlopig nog altijd als een speler van ons. Als hij wordt verkocht, zal ik hem en de club feliciteren voor een ongetwijfeld prachtige deal.”