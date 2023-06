Er zijn heel veel verliezers, met op kop de Russische president Vladimir Poetin, maar ook enkele winnaars. Dat is de conclusie na de muiterij van Prigozjin die met zijn huurlingentroepen tot op 200 kilometer van Moskou naderde. “De Oekraïeners weten nu ook dat eenmaal je door de frontlinies doorbreekt er daarna weinig verdediging is in het Russische binnenland”, zegt oud-kolonel Roger Housen.