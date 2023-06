Angelique Kerber, voormalig nummer 1 van de wereld, keert volgend jaar terug op tenniscourt na geboorte dochtertje: “Droom om rentree te maken op grand slam”

Angelique Kerber wil bij het begin van volgend tennisseizoen haar rentree maken op de courts, een jaar nadat haar dochter Liana werd geboren. Dat heeft de voormalige nummer 1 van de wereld verklaard in Bild am Sonntag.

“Ik keer terug bij de start van het komende seizoen, met als doel om de Australian Open te spelen in 2024”, vertelde de 35-jarige Duitse. “Ik wil er staan op de voorbereidingstoernooien in Australië en misschien op de United Cup met Duitsland. Het is een droom om mijn rentree te maken op een grandslamtoernooi.”

Nadat haar dochter Liana in februari het levenslicht zag, hervatte Kerber snel de training. “In mijn tennisacademie in Polen heb ik al enkele ballen geslagen. En in Bad Homburg werkte ik recent voor het eerst een meer intensieve sessie af, ik speelde toen meer dan een uur.”

De drievoudige grandslamkampioene (Australian Open 2016, US Open 2016 en Wimbledon 2018) kwam voor het laatst in actie op Wimbledon 2022, waar ze in de 16e finales werd uitgeschakeld door Elise Mertens.