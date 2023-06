Thierry Neuville wordt opnieuw uit het wiel gereden in Safari Rally, zege is voor Sébastien Ogier

In de Safari Rally legde Thierry Neuville beslag op de achtste plaats. De zege ging naar Sébastien Ogier, die Toyota-collega Kalle Rovanperä net voor wist te blijven. In de WK-tussenstand vergroot de Fin wel zijn voorsprong. Thierry Neuville volgt nu al op 37 punten.

Dat Neuville in Kenia weinig zou scoren, was vrijdag al geweten. Op de openingsdag van misschien wel de zwaarste rally op de WK-kalender begaf een schokdemper van zijn Hyundai het. Neuville moest meteen naar de kant, maar kon mits 20 minuten straftijd ’s anderendaags toch opnieuw vertrekken.

Door het hoge aantal uitvallers werd Neuville uiteindelijk nog als achtste geklasseerd. Samen met de maximale bonus in de afsluitende Power Stage levert hem dat negen punten op. Een veel kleinere oogst dan zijn onmiddellijke tegenstander in de WK-strijd, Toyota-rijder Kalle Rovanperä.

“Ik weet niet wat ik moet zeggen”, stelde een duidelijk ontgoochelde Neuville aan de finish. “De Safari Rally is een schitterende wedstrijd, maar voor ons was het nog maar eens een barslecht weekend. Er is niets wat Martijn (Wydaeghe, Neuvilles corijder, red.) en ik daar aan konden verhelpen, wij hebben alles gedaan wat van ons verwacht wordt. Daar kunnen we trots op zijn. Maar behalve dat valt hier niets positief over te zeggen.”

Een weinig verholen sneer richting de technische staf van Hyundai, ook al omdat zijn bolide Neuville voor de tweede keer op drie rally’s in de steek liet. Omdat hij dit jaar zelf ook al in de fout ging – remember de schuiver in Kroatië – volgt Neuville nu al op 37 eenheden van WK-leider Rovanperä. Met nog zes rally’s te gaan, met een maximale score van 180 punten, is wiskundig nog niets verloren, maar die cijfers vertellen niet alles. Met de rally’s van Estland en Finland krijgt Rovanperä nu immers twee wedstrijden voorgeschoteld die hij in principe relatief makkelijk naar zijn hand moet kunnen zetten, om zo zijn voorsprong in het WK nog verder te uitbreiden. En dan wordt het een pak lastiger voor Neuville.