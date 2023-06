Centrum al flink opgewarmd voor derde dag Genk on Stage, stadsplein gevuld voor Ketnet-sensatie #LikeMe

Zondag was het niet wachten tot de zon onderging om publiekstrekkers aan het werk te zien tijdens de derde en laatste dag van Genk on Stage. Het Stadsplein was om 14 uur al flink gevuld voor Ketnet-sensatie Like Me.

Voor wie het concept nog niet helemaal mee heeft: Genk on Stage is er niet alleen voor verschillende muziekgenres, ook voor de verscheidene leeftijden is er ergens wel een podium waar muzikanten de liefhebbers het naar hun zin maken. Op zondag ging er dan ook heel wat aandacht uit naar kinderen en tieners.

Om 12.30 uur al gaf Ribbedebeats het startschot op de Main Stage op het Stadsplein. Toch was het vooral voor Like Me, anderhalf uur later, dat het gros van de fans zich had verzameld voor het stadhuis. Ze kunnen allemaal alvast met een onvergetelijk moment de zomer in. Op Hete Kolen (Evenementenplein) staan maar liefst 10 bands op de affiche. Op die van Main Stage zeven. Maar daar zijn wel de grootste publiekstrekkers bij, onder wie Sabien Tiels (15.45 uur), Berre (18 uur) en niet in het minst Pommelien Thijs (19.30 uur). Voor afsluiting van de 41ste editie van Genk on Stage zet Cleymans en Van Geel (21.15 uur) en Silver Live (22.45 uur) het kot nog eens op zijn kop. Net als zaterdag liet ook zondag de zon zich flink gelden. Het stadsbestuur deelt dan wel petjes, zonnecrème en water uit, een goede voorbereiding en bescherming blijft raadzaam. Verwacht wordt dat ook vandaag in totaal zo’n 40.000 muziekliefhebbers komen opdagen.

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers