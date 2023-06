OPROEP. Heb jij ook urenlang moeten wachten op de pendelbus na Harry Styles?

De uittocht na het concert van Harry Styles in Werchter liep alweer niet van een leien dakje. Het was vaak uren aanschuiven voor een plekje in de pendelbussen.

“Concert gedaan om 22.30 uur... en om 01:00 op de pendelbus geraakt (en wij waren bijlange niet bij de laatsten.” Dat post iemand op Facebook. “Hoezo is dit opnieuw 1 grote soep? Bijna middernacht en we staan nog steeds aan te schuiven voor een pendelbus. FYI: het concert van Harry Styles was stipt om 22u30 voorbij.” Zo richt een andere concertganger zich op Twitter tot De Lijn en Live Nation. Een andere twitteraar: “Harry was top maar die bijna drie uur aanschuiven voor de hoog aanbevolen pendelbus nr Leuven was er toch wat te veel aan.”

Wie niet met de auto naar Werchter ging was automatisch aangewezen op de pendelbus die De Lijn had ingezet tussen het station van Leuven en het festivalterrein van Werchter. Het was namelijk onmogelijk om iemand af te zetten aan het festivalterrein. De enige kiss & ride zone was aan het station van Leuven. De Lijn had daarvoor promotie gemaakt met haar pendelbussen. Maar het systeem bleek minder efficiënt dan gehoopt. Concertgangers kloegen dat ze twee tot drie uur moesten wachten om op zo’n bus te geraken.

Bij De Lijn wijten ze het aan de macht van de massa en het feit dat de terugkeer logischerwijze niet gespreid verliep, wat bij een festivalmeerdaagse, zoals volgend weekend, wel het geval is. “We hebben op korte tijd twaalfduizend mensen vervoerd naar Leuven”, aldus woordvoerder Ine Pieters. “Daarvoor hadden we 35 pendelbussen ingezet, een pak meer dan bij Bruce Springsteen vorige week. Maar het duurt inderdaad een tijd voor je al die mensen op een bus krijgt. Iedereen keert tegelijk terug, dat is anders dan bij een festival waarbij dat meer gespreid gebeurt.”

Het gevolg was dat concertgangers die een aansluitende nachttrein misten, zich moesten zien te redden in Leuven.